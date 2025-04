E’ Pasqua e Gentilini festeggia tre volte

E’ arrivata la Primavera, stanno arrivando le belle giornate, ed è subito Pasqua con i suoi profumi e sapori inconfondibili. Come vi abbiamo raccontato nell’articolo di gennaio scorso, attraverso le parole del Dott. Paolo Gentilini, Gentilini non è soltanto biscotti ma anche tanto altro ed in questi giorni che ci accompagnano verso la Pasqua, sugli scaffali della grande distribuzione, non possono mancare i suoi prodotti sempre nel segno della passione, della tradizione e della qualità. Il profumo di un impasto avvolgente, frutto di una lavorazione lenta ed accurata, annuncia la Pasqua di Gentilini. E’ quello delle Colombe con le quali la rinomata azienda romana celebra la prossima ricorrenza, un carattere unico preparate con ingredienti d’eccellenza. La collezione Gentilini presenta quest’anno tre Colombe che raccontano passione, attenzione per i dettagli e rispetto per la bontà autentica.

Colomba Sovrana – Tradizione in purezza

La ricetta classica che profuma di ricordi. Una pasta ricca e fragrante, impreziosita da gustosa uvetta sultanina e tante scorza d’arancia candita. Il tutto avvolto da una glassa deliziosa arricchita da nocciole Piemonte IGP, mandorle e granella di zucchero.

Colomba senza uvetta e canditi – L’eleganza alternativa

Per chi ama la tradizione e desidera una variante più delicata. Senza uvetta né canditi, ma ricca di carattere: questa Colomba ha l’impasto delicatamente aromatizzato con arancia candita, arricchito in superficie da granella di zucchero, nocciole Piemonte IGP e impreziosito da una ciliegina candita.

Colomba con gocce di cioccolato – La più golosa

Dedicata ai cultori del gusto e agli amanti del cioccolato. Soffice e avvolgente, ogni fetta è arricchita da gocce fondenti che regalano una dolcezza intensa e armoniosa. A rendere il tutto ancora più speciale, una glassa croccante con mandorle e nocciole Piemonte IGP, per un equilibrio perfetto tra morbidezza e croccantezza.

