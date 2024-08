‘È stata costretta a fuggire’: dramma Kate Middleton, non meritava una fine del genere | La scabrosa verità è venuta alla luce

Kate Middleton sta trascorrendo un’estate tranquilla anche perché le notizie che giungono sulle sue condizioni di salute sono confortanti

Un’estate molto più serena e placida di quanto si potesse immaginare. L’opinione pubblica e gli stessi sudditi del Regno Unito temevano che Kate Middleton, a causa delle lunghe e sfiancati terapie antitumorali alle quali si sta sottoponendo da mesi, potesse soffrire di alcuni fastidiosi sintomi durante l’intero periodo estivo.

Per fortuna la principessa del Galles ha trascorso le settimane di vacanza all’insegna, nel tentativo a quanto pare riuscito di recuperare energie preziose in vista della stagione autunnale. Nel frattempo, scavando nel suo passato i mass media britannici che seguono le vicende della Royal Family hanno pescato alcuni inediti retroscena sulla vita della futura regina consorte.

Kate, pur non provenendo da una famiglia aristocratica, ha vissuto sempre nell’agiatezza grazie all’azienda di famiglia in cui lei stessa ha lavorato per un periodo. Non tutti sanno però che da piccola, soprattutto in età preadolescenziale, ha attraversato un periodo tutt’altro che piacevole.

Per esempio non tutti sanno che l’attuale Duchessa di Cambridge è sempre stata un po’ pigra, accusa che le veniva rivolta soprattutto durante il periodo scolastico. Tutto è cambiato dopo il matrimonio con il principe William e la nascita dei loro tre figli.

Kate Middleton, il dramma quando era piccola: non lo sapeva nessuno

Un altro dettaglio poco noto ai più riguarda la modalità dell’incontro ‘fatale’ tra lei e il primogenito di re Carlo: sembra che William sia rimasto folgorato da Kate quando durante un evento di beneficenza all’università lei si presentò con indosso un abito trasparente e decisamente sexy.

Il retroscena più significativo e in un certo senso più drammatico però è un altro: quando aveva appena 11 anni e frequentava la Downe House School Kate Middleton rimase vittima di bullismo. Una vera e propria persecuzione quella praticata ai suoi danni, tanto da costringere i genitori a trasferirla in un’altra scuola.

Kate Middleton, per fortuna è acqua passata: ora non ci pensa più

La principessa del Galles non ha mai ammesso di aver subito questo sgradevole tipo di trattamento, ma parecchie testimonianze confermano il retroscena in questione. Per fortuna una volta trasferitasi al Marlborough College tutto si è risolto per il meglio.

Adesso però non ci sono né il tempo né la voglia di ripensare al passato: tutti gli sforzi di Kate sono dedicati alle terapie e alla cura da portare avanti con un solo e unico obiettivo: sconfiggere il tumore che l’ha aggredita alla fine del 2023. La strada seguita finora è quella giusta.