“È un giocatore”: al Grande Fratello cadono le maschere | I concorrenti hanno scoperto tutto: la Cecere aveva ragione

Infuriano le polemiche in questa nuova edizione del Grande Fratello. Un pensiero di Eleonora Cecere torna prepotentemente d’attualità

Si scalda l’atmosfera all’interno della Casa più spiata d’Italia. La diciannovesima edizione del Grande Fratello si sta dipanando secondo i consueti canoni del confronto, spesso anche polemico, tra i vari coinquilini. E i colpi di scena in questo primo segmento del reality non sono mancati.

A tenere banco finora è soprattutto il presunto e discusso intreccio amoroso tra l’ex Velina di ‘Striscia la notizia‘, la conturbante Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Negli ultimi giorni però altre dinamiche stanno alimentando il confronto serrato tra gli spettatori e gli assidui frequentatori dei social.

Nel consueto momento di conversazione nel salotto della Casa il principale argomento di dibattito ha riguardato il comportamento e gli atteggiamenti di un concorrente in particolare. Una figura di primo piano del reality sulla cui genuinità e sincerità molti cominciano a nutrire sospetti.

A tal proposito è bene ricordare il commento rilasciato da un’ex protagonista di ‘Non è la Rai‘, lo storico programma in onda sulle reti Mediaset a metà degli anni novanta. Parliamo di Eleonora Cecere, che proprio qualche giorno fa ha deciso di abbandonare la Casa per tornare dalla sua famiglia.

Grande Fratello, il mistero è svelato: ormai non può più nascondersi

La Cecere è stata molto esplicita nel puntare il dito contro Luca Calvani, l’attore che qualche giorno fa ha attaccato duramente Helena e Mariavittoria e che proprio per questo ha suscitato la reazione degli altri coinquilini

“Luca Calvani non mi sembra autentico – le parole della Cecere -, spero di sbagliarmi, ma nella vita raramente mi sbaglio. Non me ne sono accorta fino a ieri, ma vedendo dei filmati e delle cose dette a questo punto mi devo ricredere“.

Grande Fratello, la Cecere fa aprire gli occhi a tutti: non ingannerà più nessuno

A distanza di giorni anche gli altri concorrenti sembrano condividere il pensiero della Cecere. In particolare Lorenzo Spolverato, il quale ha ammesso di aver notato come Calvani abbia tenuto certi comportamenti durante la puntata e altri di tenore diverso nella vita quotidiana.

“Diventa normale diffidare di lui, molto probabilmente è un giocatore“. Una frase che sa di sentenza definitiva. A questo punto il percorso di Luca Calvani all’interno della Casa del Grande Fratello si fa decisamente in salita. Questa sera scopriremo se Signorini ne parlerà con gli altri presenti in casa oppure no.