‘È valido per tutti’: nuovo bonus 3000€, l’ISEE non conta nulla | Può riscuoterlo letteralmente chiunque

Finalmente un nuovo bonus, 3mila euro per tutti gli italiani: di cosa si tratta

Non è un periodo facile per gli italiani. In realtà, sono quasi cinque anni che l’economia sta vivendo momenti più o meno difficili, determinati inizialmente dalle difficoltà legate ai lockdown della pandemia di Sars-CoV-2 e poi dalle guerre tra Russia e Ucraina e tra Israele e Palestina.

Molti italiani, infatti, hanno avuto uno stipendio ridotto per molti mesi e c’è chi addirittura ha perso il lavoro, rimanendo quindi con la disoccupazione e poi con niente. Dall’altro lato, però, i beni di prima necessità sono schizzati di prezzo e lo stesso vale per i servizi, che quindi costano sempre di più.

In un panorama come questo, un aiuto fondamentale per le famiglie più fragili arriva dallo Stato e dai bonus che questo ha promosso. Oggi ne parliamo uno al quale si può accedere senza ISEE, quindi non ci sono limiti di reddito: ecco di che cosa si tratta.

Bonus senza ISEE: 3mila euro per tutti

Il primo bonus al quale si può accedere senza dover rispettare un requisito ISEE è l’Ecobonus auto 2024, rivolto a chi desidera acquistare un’automobile nuova o di rottamare la propria optando per un veicolo più sostenibile e più green. Un esempio è quindi il bonus auto usate 2024, rivolto a chi acquista una macchina in seconda mano e, nel frattempo, ne rottama una vecchia di almeno 12 anni e di classe fino a Euro4. Un’altra classe di incentivi che vengono erogati senza requisiti di reddito è quella degli incentivi auto 2024 fino a 3mila euro: questa somma è riconosciuta alle persone fisiche per l’acquisto di veicoli M1 per la fascia 61-135 g/km di CO2, se e solo se si rottama un veicolo.

Anche il bonus moto e scooter 2024 è disponibile senza ISEE: questo fornisce un aiuto economico a chi decida di acquistare scooter e motocicli a due ruote, csì come tricicli e quadricicli ecologici e sostenibili.

Il bonus per gli studenti e docenti

Passando dagli automobilisti agli studenti, invece, c’è un bonus senza limiti ISEE pensato proprio per loro ed è il bonus 100 e lode, finalizzato a chi si diploma con il massimo dei voti.

Un bonus, comunque, è riservato anche ai docenti ed è la carta del docente, che consiste in 500 euro da spendere per l’aggiornamento professionale. Per usarlo si hanno a disposizione due anni.