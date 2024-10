“È venuto purtroppo a mancare”: Mediaset, nodo alla gola dopo l’annuncio | Tragedia sconvolgente

Un grave lutto ha coinvolto in pieno la struttura di Mediaset nelle ultime ore. Un evento a dir poco sconvolgente che ha commosso tutti

Un dramma materializzatosi all’improvviso ha scosso in profondità l’universo Mediaset. È la prima volta dall’inizio della stagione che un evento luttuoso scuote la serenità e la spensieratezza che si respirano abitualmente negli studi dell’emittente di Cologno Monzese.

In un passato anche recente molti conduttori e presentatori hanno rivelato di aver vissuto momenti drammatici nella loro vita privata, istanti in cui il dolore ha preso nettamente il sopravvento. Momenti che in qualche modo e per le più svariate ragioni hanno scelto di tenere nascosti.

È da sempre il grande cruccio dei cosiddetti personaggi pubblici, combattuti tra il desiderio di condividere con il pubblico anche le tragedie più immani e la voglia di viverle fino in fondo nella massima riservatezza.

Non è possibile ad oggi stabilire chi sia in maggioranza: l’ipotesi più probabile è quella di un sostanziale equilibrio tra i due ‘schieramenti’, se vogliamo definirli in questo modo. Quanto accaduto pochi giorni fa in effetti non fa che confermare le ipotesi appena citate.

Mediaset, il lutto straziante fa piangere tutti: cosa è successo

Nel corso dell’ultima puntata de “Le Iene” è successo che la giornalista e conduttrice Veronica Gentili sia tornata alla guida dello storico programma di inchieste dopo due settimane di assenza. Una mancanza motivata da una grave tragedia personale.

L’ex attrice, nota soprattutto per aver preso parte alla fortunatissima serie Tv “Romanzo Criminale“, si era allontanata dalla trasmissione a causa dei gravi problemi di salute che avevano colpito suo padre, l’avvocato Giuseppe Gentili.

Mediaset, le parole della conduttrice fanno il giro del web: lacrime e commozione

Il professionista romano purtroppo non ce l’ha fatta e si è spento qualche giorno prima della nuova puntata de ‘Le Iene‘: ciononostante Veronica Gentili è tornata sulla tolda di comando, come proprio l’amato papà avrebbe desiderato. Le sue frasi pronunciate all’inizio del programma hanno commosso tutti, spettatori e staff presente in studio.

“Grazie a tutti, voglio ringraziare Le Iene, questa seconda casa e seconda famiglia per la vicinanza in questo momento e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto e che senza le quali non ce l’avrei fatta. Poi voglio dedicare questa puntata a mio papà che avrebbe voluto che stasera fossi qui e grazie al quale sono quella che sono. Grazie!“.