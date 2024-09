“È vero, l’ho corteggiata per anni”: Milly Carlucci da non credere | La conduttrice è uscita allo scoperto davanti a tutti

Milly Carlucci si sta preparando a condurre per la 19/a volta Ballando con le stelle, il dancing show da lei ideato nei primi anni duemila

Milly Carlucci a tutto campo. In una lunga e intrigante intervista rilasciata a Radiocorriere TV, la conduttrice di Sulmona ha spaziato su vari argomenti, affrontando tematiche legate alla sua carriera e all’ormai imminente inizio del programma più atteso dagli italiani.

Proprio a tal proposito per la diciannovesima volta il sabato sera di Rai Uno ospiterà la gara di ballo più amata e seguita nella storia della televisione italiana. Sabato 28 settembre andrà infatti in onda la prima puntata della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle‘, il dancing show che per anni ha inchiodato davanti alla TV milioni di telespettatori.

In conduzione, come di consueto, sarà Milly Carlucci, l’ideatrice di questo spettacolo che al netto dell’ultima non esaltante stagione ha segnato un’epoca dell’intrattenimento televisivo nel nostro Paese. Milioni di spettatori non vedono l’ora che arrivi sabato prossimo.

Entusiasta, soddisfatta e pronta a stupire ancora: con questo stato d’animo si presenta Milly Carlucci nell’immediata vigilia della nuova edizione di Ballando con le Stelle. “Sarà un’edizione ricca di novità, vedrete un bel rinnovamento“.

Le principali novità riguardano, ovviamente, gli aspiranti ballerini di questa edizione: nel cast spiccano Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, Federica Pellegrini, Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini e Alan Friedman.

Personaggi assai noti al grande pubblico che si esibiranno sul palcoscenico in coppia con i rispettivi maestri di ballo. L’attesa è già alle stelle, così come la curiosità nel vedere chi di loro dimostrerà di possedere del talento per la danza.

Tra i nuovi concorrenti ce n’è una in particolare che Milly Carlucci avrebbe voluto vedere in gara già da tempo, Federica Pellegrini. Per anni la conduttrice abruzzese ha ‘corteggiato’ l’ex fuoriclasse del nuoto italiano ricevendo in cambio sempre un secco e deciso ‘no’.

Ora però la campionessa olimpica di Pechino 2008, che ha sempre declinato l’invito per mancanza di tempo, ha accettato la proposta di partecipare a Ballando. Avendo più tempo a disposizione ha abbandonato ogni remora rompendo gli indugi una volta per tutte. La Pellegrini ballerina è la novità più intrigante, senza ombra di dubbio.