È vero, ne ho fatto uso | Diletta Leotta esce allo scoperto: confessato un segreto impensabile

È un periodo chiave per la carriera di Diletta Leotta. La conduttrice siciliana ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti i suoi fan

Prosegue quasi inarrestabile la crescita professionale di Diletta Leotta, la bella giornalista e conduttrice televisiva di origine siciliana. Dopo aver acquisito una straordinaria popolarità grazie soprattutto al ruolo di inviata di DAZN sui campi di Serie A, ha compiuto un primo importante salto di qualità.

È stata infatti scelta dai vertici di Mediaset per condurre la nuova edizione de ‘La Talpa‘, il reality che l’emittente di Cologno Monzese ha voluto rilanciare dopo un accantonamento durato parecchi anni.

L’ultima conduttrice de ‘La Talpa’ è stata Paola Perego, che in questo momento però è sotto contratto con la RAI. Mediaset ha comunque voluto cambiare rotta. affidando la guida del programma a un giovane volto nuovo in straordinaria ascesa.

La presenza stessa di Diletta Leotta in conduzione dovrebbe garantire al reality, almeno all’inizio, un buon numero di ascolti. Nei giorni scorsi però a tenere banco è stata la polemica legata al presunto utilizzo da parte della showgirl, nel corso della prima puntata de ‘La Talpa’, di un auricolare.

Diletta Leotta, arriva la clamorosa confessione: i fan sono sconvolti

Finora l’auricolare più celebre nella storia della televisione è quello che utilizzava Ambra Angiolini durante ‘Non è la Rai‘, quando l’allora giovanissima conduttrice seguiva per filo e per segno le indicazioni del regista e autore del programma, Gianni Boncompagni.

A dare conferma dell’uso dell’auricolare è stata proprio la diretta interessata che al microfono dell’inviato di ‘Striscia la Notizia‘ Valerio Staffelli, che l’ha avvicinata per consegnarle il classico tapiro d’oro, ha ammesso tutto senza reticenze.

Diletta Leotta, la dichiarazione non lascia dubbi: è andata proprio così

“L’auricolare? Qualche volta lo abbiamo utilizzato perché era molto comodo per un programma registrato che doveva sembrare in diretta“. Infatti la prima puntata de ‘La Talpa‘, per la cronaca, è stata registrata qualche mese fa.

Staffelli ha poi chiesto alla Leotta se anche in occasione delle dirette della Serie A su DAZN avesse mai fatto uso dell’auricolare. La showgirl catanese ha risposto scherzandoci su, mimando con le mani di aver ricevuto in quel momento dei suggerimenti. “Mi dicono di dirti di sì“. Sarà vero? Anche nel commentare le partite del nostro campionato Diletta Leotta ha fatto o fa uso di auricolare? Forse non lo sapremo mai o forse ce lo dirà la talpa.