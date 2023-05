E-Wallet, Simoni (Fbk): “Funzionalità e sicurezza dell’app saranno testate con i cittadini”

(Adnkronos) – "Realizzeremo insieme a PagoPA una piattaforma con funzioni specifiche e profilate, per provarla sceglieremo un gruppo di cittadini con competenze digitali diverse, compreso chi non sa nulla di digitale, in modo da far emergere subito i problemi". Così Andrea Simoni, segretario generale della Fondazione Bruno Kessler, ha spiegato i prossimi passi nella realizzazione dell’e-wallet italiano al panel “Il wallet europeo: una scelta strategica per l’Italia”, nell’ambito della 18esima edizione del Festival dell'Economia di Trento. "Questi test — ha aggiunto Simoni — ci servono per verificare sia la funzionalità che la sicurezza, che è fondamentale e va affrontata all’inizio del progetto e non ex post, quindi avvieremo dei test automatici per mantenere un livello di sicurezza adeguato man mano che svilupperemo il sistema, infine lo porteremo in sede europea dove sarà confrontato con altre esperienze simili fatte negli altri Stati membri". Il wallet europeo è un progetto digitale di integrazione che permetterà ai cittadini di utilizzare i servizi offerti da operatori pubblici e privati in tutta Europa. Servirà a fornire prova dell’identità personale, firmare documenti o acquistare farmaci in qualunque parte dell'Unione. In questa fase si stanno definendo le specifiche del progetto e non è chiaro quando inizierà la parte operativa, sulla quale deciderà collegialmente la Commissione europea. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

