Ecco che cosa mi spaventa davvero | Eleonora Giorgi, confessione straziante: è addirittura peggio del tumore

Eleonora Giorgi sta attraversando un momento drammatico della sua vita. L’attrice romana combatte da tempo contro un tumore al pancreas

Affrontare con il sorriso la tragedia della malattia non è da tutti. Lei, Eleonora Giorgi, ci sta riuscendo alla grande. La grande attrice romana, grande protagonista della commedia italiana dagli anni settanta in poi, ha fatto commuovere milioni di fan che la sostengono e la incitano a continuare la sua battaglia.

La Giorgi soffre di una forma molto aggressiva di tumore al pancreas contro il quale, purtroppo, le terapie tradizionali non hanno funzionato come si sperava. Ne ha parlato diffusamente lei stessa qualche settimana al microfono di Silvia Toffanin nel salotto televisivo di ‘Verissimo‘.

Di fronte alle domande della conduttrice del tradizionale talk show in onda il fine settimana su Canale 5, Eleonora Giorgi ha parlato apertamente della malattia, delle metastasi che avanzano inesorabilmente e di una speranza, speriamo non flebile, che arriva dagli Stati Uniti.

“Una clinica americana ha trovato una chiave d’accesso per questo tumore. Non funziona con tutti e mi hanno spiegato che per me c’è il 14% di possibilità di farcela. Adesso i campioni con le mie cellule sono stati mandati negli Stati Uniti e vedremo”.

Eleonora Giorgi, lacrime e commozione pe lei: si spera nella cura americana

Tutti fanno il tifo perché questo 14% diventi qualcosa di molto più concreto, anche se c’è la consapevolezza, purtroppo, di doversi preparare al peggio. Eleonora Giorgi però non perde l’ottimismo e la fiducia nella medicina e nei progressi della ricerca oncologica.

Nel frattempo il noto rotocalco settimanale di cronaca rosa Di Più ha riportato nuove dichiarazioni dell’attrice, che ha rivelato alle colonne della rivista quella che ad oggi è senza ombra di dubbio la sua più grande e concreta paura.

Eleonora Giorgi, la paura è soprattutto una: la frase che ci strappa il cuore

Il pensiero di Eleonora Giorgi va soprattutto al più piccolo della famiglia: “Se non dovessi farcela a sconfiggere la malattia ho paura di essere dimenticata dal mio nipotino, dal mio Gabriele. Lui è capriccioso, ascolta solo me, come farà poi?”.

La confessione, a dir poco straziante, ci lascia senza parole. Parole che la Giorgi riesce comunque a trovare: “Ho deciso di scrivergli una lettera per farmi ricordare anche quando sarà grande. Sono però molto felice di aver potuto accompagnare i miei figli all’altare”.