 
Menù
  • Prima pagina
  • Redazione
  • Vuoi rimanere aggiornato?
  • Sostienici
  • La tua pubblicità su QDL
    • Categorie
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Ecco come la Polizia ha salvato un anziano disperso nel bosco di Fiuggi

    di Lina Gelsi
    Uno dei nodi decisivi per trovare l'anziano scomparso a Fiuggi, è stata la geolocalizzazione tramite un sistema integrato a livello nazionale
    Polizia, soccorsi

    È bastata una telefonata alla Sala Operativa del 112 per dare inizio a un intervento che dimostra, con chiarezza e senza retorica, quanto la rete di soccorso italiana possa essere efficace e tempestiva. Lunedì scorso, 18 agosto, nella tarda mattinata, un uomo anziano ha contattato il numero unico di emergenza 112: era smarrito in un bosco di castagni nei dintorni della cittadina termale di Fiuggi, e, purtroppo, aveva riportato una ferita in seguito a una caduta. La descrizione della situazione, da parte sua, era netta e carica di preoccupazione — ma è stata sufficiente perché si attivasse una catena di intervento rapida e coordinata.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Coordinamento immediato: Polizia, Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile e Soccorso Alpino

    Il Commissariato di Polizia di Fiuggi, appena informato, non ha esitato un istante: ha attivato immediatamente tutte le strutture competenti. I Vigili del Fuoco, la Protezione Civile locale, il personale sanitario del 118 di Anagni e il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Collepardo si sono messi in moto con determinazione. Un dispiegamento di forze che conferma quanto la cooperazione tra enti istituzionali sia fondamentale nella gestione delle emergenze.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Geolocalizzazione decisiva, sollievo immediato

    Uno dei nodi decisivi nella catena dell’intervento è stata la geolocalizzazione tramite il sistema NUE112, integrato a livello nazionale. Grazie ad essa, si è individuata rapidamente la posizione esatta dell’uomo disperso. Questo passaggio, apparentemente tecnico, si è rivelato cruciale: ha consentito un intervento mirato, evitando inutili dispersioni di tempo e risorse.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    L’importanza del coordinamento interforze

    Quando il gruppo dei soccorritori ha finalmente raggiunto il pensionato, la sua gratitudine è stata profonda. Un sollievo tangibile, espressosi non soltanto con parole di ringraziamento, ma anche con un senso di riconoscenza verso chi lo aveva ritrovato sano e salvo. Dopo le prime cure sul posto da parte del 118, l’anziano è stato accompagnato a casa in sicurezza.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    © Riproduzione riservata
     
    Scomparse Soccorsi

    Condividi questa notizia per primo

    Facebook
    X
    Telegram
    WhatsApp
    Linkedin
    Pinterest
    E-mail
    Stampa
    Scorri lateralmente questa lista

    Seguici per rimanere aggiornato

    Sostieni il nostro giornalismo

    I PIU' LETTI
    Condividi
    Sostienici
    Bonifico
    Donazione con carta