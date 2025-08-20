Ecco come la Polizia ha salvato un anziano disperso nel bosco di Fiuggi

È bastata una telefonata alla Sala Operativa del 112 per dare inizio a un intervento che dimostra, con chiarezza e senza retorica, quanto la rete di soccorso italiana possa essere efficace e tempestiva. Lunedì scorso, 18 agosto, nella tarda mattinata, un uomo anziano ha contattato il numero unico di emergenza 112: era smarrito in un bosco di castagni nei dintorni della cittadina termale di Fiuggi, e, purtroppo, aveva riportato una ferita in seguito a una caduta. La descrizione della situazione, da parte sua, era netta e carica di preoccupazione — ma è stata sufficiente perché si attivasse una catena di intervento rapida e coordinata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Coordinamento immediato: Polizia, Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile e Soccorso Alpino

Il Commissariato di Polizia di Fiuggi, appena informato, non ha esitato un istante: ha attivato immediatamente tutte le strutture competenti. I Vigili del Fuoco, la Protezione Civile locale, il personale sanitario del 118 di Anagni e il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Collepardo si sono messi in moto con determinazione. Un dispiegamento di forze che conferma quanto la cooperazione tra enti istituzionali sia fondamentale nella gestione delle emergenze.

Geolocalizzazione decisiva, sollievo immediato

Uno dei nodi decisivi nella catena dell'intervento è stata la geolocalizzazione tramite il sistema NUE112, integrato a livello nazionale. Grazie ad essa, si è individuata rapidamente la posizione esatta dell'uomo disperso. Questo passaggio, apparentemente tecnico, si è rivelato cruciale: ha consentito un intervento mirato, evitando inutili dispersioni di tempo e risorse.

L’importanza del coordinamento interforze

Quando il gruppo dei soccorritori ha finalmente raggiunto il pensionato, la sua gratitudine è stata profonda. Un sollievo tangibile, espressosi non soltanto con parole di ringraziamento, ma anche con un senso di riconoscenza verso chi lo aveva ritrovato sano e salvo. Dopo le prime cure sul posto da parte del 118, l'anziano è stato accompagnato a casa in sicurezza.

© Riproduzione riservata