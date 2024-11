Ecco i mercatini intorno a Roma dove vivere la magia del Natale

Il Natale si avvicina e i borghi del Lazio iniziano ad accendersi di magia per rendere le vostre feste indimenticabili. Ecco tre luoghi dove la magia dei mercativi vi farà sognare.

Viterbo Christmas Village

Dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, Viterbo si trasforma in un magico villaggio natalizio. Le stradine medievali del centro storico si popolano di attrazioni come elfi, renne e la casa del Grinch, mentre luci sfavillanti decorano Piazza San Lorenzo e il Duomo. Tra gli eventi più attesi ci sono la Casa di Babbo Natale, la Fabbrica della Befana e la storica Giostra in Piazza del Comune. Un evento che promette di far sognare grandi e piccini.

I Mercatini di Natale a Frascati

I Castelli Romani si illuminano di magia natalizia, e Frascati non fa eccezione. Tra bancarelle colme di oggetti artigianali, addobbi natalizi e specialità locali, il mercatino diventa un’esperienza unica. Non mancano la pista di pattinaggio e i presepi artigianali. La Cattedrale di San Pietro e Villa Aldobrandini fanno da cornice a un’atmosfera unica, arricchita da mostre d’arte nelle cantine storiche e dai rinomati vini locali.

Il Borgo del Natale a Greccio

Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, Greccio celebra il Natale con la Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato e del Presepe. Questo piccolo borgo nella provincia di Rieti, legato alla tradizione francescana e al primo presepe della storia, diventa un luogo magico con trenta casette in legno, decorazioni luminose e appuntamenti imperdibili come il celebre presepe vivente nei pressi del Santuario Francescano. A completare l’atmosfera, il Sentiero degli Artisti e la Collegiata di San Michele Arcangelo, che aggiungono ulteriore fascino a questa meta natalizia.