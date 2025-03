Ecco la primavera, meteo weekend a Roma e nel Lazio, da sabato 22 a lunedì 24 marzo

La primavera è finalmente arrivata e, come spesso accade, il suo esordio porta con sé un mix di sole, nuvole e qualche pioggia. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per i prossimi giorni su Roma e nel Lazio, accompagnate da alcune curiosità sulla nuova stagione.

Sabato 22 marzo 2025: il meteo dice instabilità e temporali

La giornata di sabato sarà caratterizzata da una marcata instabilità atmosferica su Roma e gran parte del Lazio. Al mattino si prevedono temporali diffusi, che potrebbero risultare intensi in alcune aree della provincia romana. Nel pomeriggio, le piogge tenderanno a diventare più deboli, lasciando spazio a qualche schiarita.

Le temperature oscilleranno tra i 9°C e i 16°C, con venti moderati provenienti da sud-est, che raggiungeranno i 26 km/h nelle ore centrali della giornata. Si consiglia di non abbassare la guardia, poiché i temporali primaverili possono essere rapidi e improvvisi.

Domenica 23 marzo 2025: un tiepido miglioramento

Dopo una giornata instabile, domenica mostrerà un lieve miglioramento. Al mattino il cielo sarà ancora coperto, con possibili piovaschi sparsi, ma già dal primo pomeriggio si prevede un rasserenamento, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree interne più elevate.

Le temperature saliranno leggermente, con valori compresi tra 10.7°C e 17.3°C. I venti si attenueranno, diventando deboli e variabili con velocità non superiori a 12.6 km/h. Una giornata in cui il sole farà capolino tra le nuvole, permettendo di godere di qualche ora di tepore primaverile.

Lunedì 24 marzo 2025: un nuovo peggioramento

La settimana si aprirà con un nuovo peggioramento meteorologico. Lunedì porterà nubi compatte e precipitazioni sparse su Roma e nel Lazio. Le temperature saranno in leggero aumento, oscillando tra 12.5°C e 18.9°C, ma l’umidità si manterrà elevata, intorno all’81%. I venti, deboli e provenienti da direzioni variabili, soffieranno con velocità fino a 12.6 km/h.

Curiosità primaverili

Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia e Roma si veste di nuovi colori. Il parco di Villa Borghese e l’Appia Antica si animano di fioriture spettacolari, mentre gli alberi di ciliegio lungo il Tevere regalano uno spettacolo suggestivo. La primavera è anche il momento ideale per escursioni nei Castelli Romani, dove i vigneti iniziano a risplendere di un verde intenso.

Ma attenzione: la primavera non è solo sinonimo di bel tempo. Le fluttuazioni termiche possono causare colpi di freddo e, nelle zone rurali, non sono rare le ultime gelate notturne. Pertanto, meglio non abbandonare completamente sciarpe e cappotti!

Consigli per il weekend e inizio settimana

Portare con sé un ombrello e vestirsi a strati: il tempo potrà cambiare improvvisamente.

Approfittare delle schiarite per passeggiate nei parchi e nei giardini cittadini.

Controllare costantemente gli aggiornamenti meteo per evitare spiacevoli sorprese.

La primavera romana è tanto affascinante quanto imprevedibile: il mix perfetto tra dolce tepore e improvvise piogge, che rende ogni giornata unica e vibrante.

