Ecuador, rapito cittadino italiano: Farnesina segue vicenda

(Adnkronos) – Un cittadino italiano è stato rapito in Ecuador. Lo hanno riferito fonti della Farnesina, secondo cui l'ambasciata italiana a Quito, in raccordo con il ministero degli Esteri, stanno seguendo la vicenda. Il rapimento è avvenuto venerdì, per il momento non si hanno ulteriori dettagli. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

