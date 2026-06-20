Edoardo Vianello compie 88 anni: Roma festeggia il re dell’estate italiana

Edoardo Vianello compie 88 anni il 24 giugno e festeggia, come ama fare da sempre, insieme agli amici più cari: un rito privato, romano, affettuoso, che riporta al centro un artista capace di trasformare l’estate italiana in una colonna sonora riconoscibile al primo accordo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Edoardo Vianello e Roma, il compleanno del cantautore che ha dato voce all’estate

La data cade quando l’estate ha appena preso posto nel calendario, e per Edoardo Vianello non potrebbe esserci cornice più naturale. Il 24 giugno, per il cantautore nato a Roma nel 1938, non è solo il giorno degli auguri. È una specie di richiamo collettivo. Appena il suo nome torna a circolare, nella memoria degli italiani riaffiorano spiagge affollate, radio accese, juke-box, sale da ballo, gite verso il mare, famiglie in viaggio, ragazzi con la voglia di muoversi e di sentirsi parte di un Paese che cercava leggerezza dopo anni duri.

Vianello appartiene a quella categoria rara di artisti che non hanno soltanto inciso canzoni fortunate. Hanno creato un clima. Hanno dato una forma sonora a una stagione della vita nazionale. La sua musica non ha bisogno di spiegazioni complicate: arriva diretta, accende il sorriso, invita al movimento. Dietro quella immediatezza, però, c’è un lavoro creativo preciso, una mano d’autore capace di costruire ritornelli rimasti nel linguaggio popolare per oltre sessant’anni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Da San Giovanni alla canzone italiana: la formazione di un talento romano

Roma è il primo grande scenario della sua storia. Edoardo Vianello nasce e cresce nel quartiere San Giovanni, in una famiglia nella quale cultura, spettacolo e invenzione non sono parole astratte. Suo padre Alberto è un poeta futurista: un dato che aiuta a capire molto del figlio, del suo gusto per il ritmo, della sua curiosità, della sua capacità di guardare avanti senza perdere il contatto con la gente.

Da ragazzo si avvicina alla musica con la fisarmonica, poi passa alla chitarra. Prima ancora dei grandi palcoscenici ci sono le orchestre, i locali, le serate, gli esperimenti, gli incontri. La gavetta gli consegna una dote preziosa: capire il pubblico prima ancora di conquistarlo. Vianello impara presto che una canzone può essere raffinata anche quando sembra semplice, può essere popolare senza diventare banale, può far ballare e allo stesso tempo raccontare un Paese.

Il debutto professionale arriva alla fine degli anni Cinquanta, in un periodo nel quale Roma è una capitale culturale in pieno movimento. Cinema, teatro, televisione e canzone si parlano di continuo. Vianello entra in quel flusso con un’identità personale, lontana dai toni solenni e vicina a un’allegria intelligente, fisica, contagiosa.

Il capello, Abbronzatissima e I Watussi: canzoni diventate memoria nazionale

Il primo grande successo, “Il capello”, apre la strada. Poi arrivano “Pinne fucile ed occhiali”, “Guarda come dondolo”, “Abbronzatissima”, “I Watussi”, “Tremarella”. Titoli che non sono soltanto brani famosi: sono frammenti di costume, parole entrate nella memoria di più generazioni, piccoli manifesti di un’Italia che correva verso le vacanze, il consumo, la televisione, il mare, il ballo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La forza di quelle canzoni sta nella loro struttura limpida. Ritmi immediati, immagini facili da ricordare, ritornelli costruiti con precisione. Vianello mette in musica una felicità possibile, concreta, quotidiana. Non promette mondi lontani. Racconta corpi che ballano, ragazzi che si cercano, estati che sembrano non finire mai, giornate nelle quali bastano un costume, un’auto, una spiaggia, un gruppo di amici.

Per questo il suo repertorio ha superato mode e passaggi generazionali. Molti brani nati negli anni Sessanta continuano a funzionare perché non appartengono solo a un periodo storico. Appartengono a un gesto: cantare insieme. E quando una canzone riesce ancora a farlo dopo decenni, non è nostalgia. È patrimonio popolare.

Lo slancio futurista di Vianello: leggerezza, ritmo e modernità

Definire Edoardo Vianello soltanto il “re dell’estate” rischia di ridurre la portata del suo lavoro. La formula è efficace, affettuosa, ormai inevitabile. Dentro quella corona, però, c’è un artista moderno, figlio di una sensibilità ritmica quasi futurista, capace di intuire il valore della velocità, della sintesi, del movimento.

Le sue canzoni non restano ferme. Hanno scatti, suoni secchi, parole che sembrano disegnate per essere pronunciate in coro. In un’Italia che stava cambiando abitudini, consumi e desideri, Vianello capì che la canzone poteva diventare energia pura. Poteva accompagnare il passaggio dal dopoguerra al benessere, dalle paure alla voglia di stare insieme, dalle case ai litorali pieni di ombrelloni.

Quello slancio non era superficialità. Era una forma di intelligenza popolare. Portare allegria in modo credibile richiede misura, orecchio, precisione. Vianello l’ha fatto senza appesantire il racconto, lasciando che il ritmo dicesse ciò che il Paese voleva sentire: si può ripartire, si può cantare, si può ballare.

Vita privata, affetti e ferite: l’uomo dietro il sorriso delle canzoni

Dietro il personaggio solare c’è una biografia fatta di amori, famiglia, passaggi complessi e dolori profondi. La vita privata di Edoardo Vianello ha conosciuto momenti esposti, come il matrimonio con Wilma Goich, cantante con la quale formò anche un sodalizio artistico nei Vianella. Dalla loro unione nacque Susanna, scomparsa nel 2020, una perdita che ha segnato in modo profondo la storia personale dell’artista.

Negli anni Vianello ha continuato a mostrarsi al pubblico con una dignità asciutta, senza trasformare il dolore in spettacolo. Anche questo fa parte della sua immagine: un uomo legato agli affetti, alla convivialità, agli amici, alla sua città, capace di mantenere vivo il rapporto con chi lo segue da una vita senza rinunciare alla propria riservatezza.

Il compleanno del 24 giugno, celebrato con le persone più vicine, assume per questo un valore particolare. Non è soltanto una festa anagrafica. È un momento di continuità, una piccola cerimonia degli affetti, il segno di un legame rimasto saldo con il mondo che lo ha accompagnato per decenni.

Perché Edoardo Vianello resta attuale dopo oltre sessant’anni di carriera

L’attualità di Edoardo Vianello sta nella capacità di parlare a pubblici diversi. Chi ha vissuto gli anni Sessanta ritrova nelle sue canzoni un pezzo di giovinezza. Chi è arrivato dopo le ha scoperte in famiglia, nei film, in televisione, nelle feste, nelle playlist estive. I più giovani riconoscono quei ritornelli anche senza sapere subito da dove arrivino.

L’Italia gli deve una parte importante del proprio immaginario musicale. Vianello ha raccontato un Paese pieno di energia, desideroso di pace, felicità e leggerezza. Ha accompagnato il boom economico, le vacanze di massa, la nascita dei tormentoni estivi prima ancora che il termine diventasse di uso comune.

A 88 anni, il suo compleanno non riguarda solo un artista amato. Riguarda una storia collettiva. Ogni augurio rivolto a Edoardo Vianello contiene un grazie implicito: per le canzoni, per il ritmo, per la capacità di aver trasformato la semplicità in memoria e l’estate in una lingua comune.