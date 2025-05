Effetto Papa Leone XIV più Sinner, Roma prende quota: hotel e ristoranti sul tutto esaurito

Un weekend di euforia a Roma

Dopo un bel weekend soleggiato a Roma, i numeri parlano chiaro: la Capitale si prepara a una marcata effervescenza economica grazie ad eventi di portata internazionale. L'arrivo del Papa Leone XIV, gli eventi degli Internazionali di tennis e numerose altre attività hanno generato un boom nelle prenotazioni d'hotel, che ora si collocano al confortante plateau dell'85%, come confermato da Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi.

La Capitale si anima

Ma non sono solo gli alberghi a gioire. Bed & breakfast e affittacamere, così come ristoranti, stanno raggiungendo cifre di prenotazione straordinarie. Quest'ultimi vedono già il 70% dei coperti a disposizione riservati, con proiezioni che suggeriscono un probabile sold out per il weekend e degli incassi tra i 35 e i 40 milioni di euro. Claudio Pica, presidente di Fiepet Confesercenti Roma, sottolinea come il centro e il litorale della città siano le zone più richieste in questi giorni.

Anche luoghi meno centrali tirano il fiato

Questa positività non è confinata solo alle aree centrali. Le zone periferiche di Roma stanno anch'esse beneficiando di quest'onda di effervescenza, allargando la tendenza positiva a tutta la città. Una peculiarità questa già evidenziata il mese scorso e che ritorna prepotentemente ad essere al centro dell'attenzione con questi eventi.

Pellegrini e turisti a braccetto

Le celebrazioni dell’ultimo Papa e l’elezione del nuovo, unite agli eventi degli Internazionali di tennis, sembra abbiano attirato un’arricchente mescolanza di pellegrini e turisti. In particolare, l’elevata presenza di americani è da imputare al nuovo Papa Leone XIV, nato a Chicago, che ha ispirato a molti statunitensi di venire a Roma. Piattaforme specializzate nel turismo hanno registrato un aumento del 36% delle ricerche per prenotazioni di voli e alloggi a Roma da parte di turisti statunitensi.

Un futuro roseo per il turismo di Roma

Anche se il turismo risente ancora delle conseguenze della pandemia, sembra che ci sia un deciso ritorno al viaggio negli USA, e questo potrebbe avere conseguenze estremamente positive per la città di Roma. Infatti, la previsione è che entro un anno il turismo statunitense potrebbe aumentare del 5-6% la quota turistica del PIL di Roma – attualmente pari a 7,6 miliardi di euro secondo i dati Istat – con un impatto positivo annuo di 400-450 milioni di euro.

© Riproduzione riservata