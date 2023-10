Egitto, presidenziali: al-Sisi si candida per terzo mandato

(Adnkronos) – Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni in programma a dicembre per cercare il suo terzo mandato. Lo riferisce il sito del quotidiano Al-Ahram. "Ho risposto alla chiamata degli egiziani e ho deciso di candidarmi per un nuovo mandato presidenziale", ha dichiarato al-Sisi, invitando gli egiziani a partecipare in massa al voto. Le televisioni filo-governative hanno mostrato migliaia di egiziani festeggiare la notizia della candidatura di al-Sisi dopo aver seguito il suo discorso in diverse città su maxi-schermi all'aperto. Il presidente, il cui attuale mandato scade ad aprile, si è detto "estremamente soddisfatto per la pluralità dei candidati" e ha affermato di rispettarli. Al-Sisi è entrato in carica per la prima volta nel 2014 ed è stato rieletto nel 2018. Se dovesse vincere di nuovo, governerebbe il Paese per altri sei anni. Lo scorso 25 settembre l'Autorità nazionale elettorale ha annunciato che il primo turno delle elezioni presidenziali si terrà dal 10 al 12 dicembre, mentre all'estero i seggi saranno aperti dall'uno al 3 dicembre. L'eventuale ballottaggio si terrebbe dall'8 al 10 gennaio 2024 in Egitto e dal 5 al 7 gennaio all'estero. Le candidature potranno essere registrate dal 5 al 14 ottobre. I candidati per registrarsi devono avere l'appoggio di 20 deputati o di 25mila elettori di almeno 15 governatorati. Tra le personalità che hanno già annunciato l'intenzione di candidarsi ci sono la leader del partito Dostur (Costituzione), Gameela Ismail, quello del Partito socialdemocratico egiziano, Farid Zahran, e del Partito Wafd, Abdel-Sanad Yamama. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

