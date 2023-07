Egitto, Zaki domani in Italia: incontro all’Università di Bologna

(Adnkronos) – Patrick Zaki arriverà domani in Italia. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Malpensa, Zaki sarà accompagnato all'Università di Bologna dal Rettore Giovanni Molari e dalla professoressa Rita Monticelli. Alle 20.30 presso il rettorato si terrà un conferenza stampa con Zaki, il rettore e la professoressa. Non ci sarà, invece, alcun incontro con la stampa all'arrivo all'aeroporto di Malpensa. D'intesa con il Comune di Bologna, è in programma una festa pubblica in piazza Maggiore domenica 30 luglio alle ore 20. —[email protected] (Web Info)

