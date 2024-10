Elettrodomestici, la fascia oraria non conta più nulla: l’unico modo per risparmiare è questo | Bollette KO

L’unico modo per evitare di spendere tutto lo stipendio in costi legati al consumo degli elettrodomestici è questo qui.

Appena lo avrai scoperto ti sentirai sollevato: ora puoi dire basta alle bollette dell’energia stratosferiche.

Pagare la luce non sarà più un supplizio, se metterai in atto la strategia giusta che ti aiuta a contenere l’utilizzo di elettricità.

Con questo trucchetto gli elettrodomestici di casa assorbiranno la metà: cambia subito abitudini.

Finalmente puoi risparmiare energia elettrica e fare del bene sia all’ambiente che al tuo conto in banca.

Elettrodomestici, il trucco per risparmiare sulla bolletta

Oggi si stima che la spesa media annua per l’energia elettrica di una famiglia composta da 3 persone sia di circa 8 kWh al giorno. Questo vuol dire che ogni mese consuma 240 kWh. Un nucleo familiare di 4 persone, invece, raggiunge tra gli 8 e i 9,5 kWh al giorno, cioè ben 262,5 kWh al mese. Ma quanto spende per coprire i costi di elettricità?

Da questa stima possiamo dedurre che una famiglia di 4 perone consuma ben 3.150 kWh all’anno e una di tre persone 2.880 kWh. Il prezzo dell’energia elettrica oggi è di 0,12222 euro per kWh per chi ha una tariffa monoraria. Chi invece ha una tariffa bioraria in Fascia F1 spende 0,12931 euro per kWh e nelle Fasce F2 ed F3 spende 0,11866 euro per kWh. Questo vuol dire che affidarsi al vantaggio economico legato alle diverse fasce orarie è un modo per risparmiare qualche soldo ma che di certo, da solo, non risolve il problema. Per fortuna però puoi ridurre i costi che sostieni ogni mese per alimentare gli elettrodomestici di casa. Scopri come si fa.

Come ridurre i consumi di energia elettrica

Per ridurre i consumi puoi mettere in atto dei piccoli ma preziosi gesti, che contribuiranno al tuo risparmio. Il primo di questo è ricordarsi di lavare sempre a pieno carico. In questo modo si eviterà sia di avviare troppi lavaggi della lavatrice che della lavastoviglie. In secondo luogo, occorre saper scegliere il programma giusto, evitando di impostare lavaggi troppo lunghi o a temperature elevate, se non è strettamente necessario.

Impara a spegnere tutte le luci di casa e se sei uno di quelli che si dimentica di premere gli interruttori quando esce da una camera, applica dei sensori che faranno sì che la luce resti accesa solo per il tempo necessario. Installa lampade a risparmio energetico e led. Infine, ricordati di staccare la presa di tutti gli elettrodomestici, piccoli e grandi, quando non sono in uso. Forse non lo sai ma la modalità stand-by in alcuni casi è molto dispendiosa.