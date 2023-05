Elezioni amministrative 2023, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio

(Adnkronos) – Urne riaperte alle 7 nei 595 Comuni italiani che da ieri sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Sono oltre quattro milioni e mezzo, 4.587.877, di cui 402.967 all'estero, distribuiti su 5.426 sezioni, gli aventi diritto al voto. I seggi rimarranno aperti fino alle 15 e subito dopo inizierà lo scrutinio. Ieri affluenza in calo. Alle 12 a votare è stato il 14,21% degli aventi diritto, rispetto alle precedenti elezioni in cui a votare era stato il 19,33%. Il voto interesserà 595 comuni per un numero di elettori pari a 4.587.877 (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni. In particolare, andranno al voto 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di Regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). L’eventuale ballottaggio, per le città dove nessun candidato avrà superato la soglia del 50% dei voti, sarà il 28 e 29 maggio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

