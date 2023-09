Elezioni Europee 2024, Renzi: “Mi candido”

(Adnkronos) – "Noi ci candideremo alle elezioni europee con il brand de 'Il Centro'. Ho detto che non saremo soli e abbiamo 9 mesi per presentare il nostro progetto. In questo scenario il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva a mettersi in gioco. Il primo a mettersi in gioco sarò io, che lo farò candidandomi al Parlamento europeo". Lo ha annunciato il senatore Matteo Renzi in conferenza stampa a Milano. Il luogo è stato scelto non a caso, perché la candidatura sarà nella circoscrizione di Nord-Ovest, con la lista 'Il Centro'. "Per noi è un fatto politico di grande importanza: è il momento di scrivere una pagina nuova in Europa. Le nostre ambizioni sono molto più alte. Candidiamo il Centro a governare l'Europa. Se noi facciamo un risultato tale da mandare qualcuno di noi al Parlamento europeo, quel qualcuno fa la differenza, perché quei numeri vedranno nel gruppo centrista un ruolo centrale nella maggioranza". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

