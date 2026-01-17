Elezioni Odcec Frosinone 2026-2030: Celenza rieletto presidente con oltre l’85% di affluenza

Un voto partecipato, sentito, con numeri che raccontano molto più di una semplice scadenza statutaria: il 15 e 16 gennaio la categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Frosinone ha rinnovato il proprio Consiglio per il mandato 2026-2030, facendo registrare un’affluenza oltre l’85% degli aventi diritto. Un dato altissimo, che fotografa attenzione verso l’Ordine e voglia di incidere sulle scelte che riguardano la professione sul territorio.

Elezioni Odcec Frosinone 2026-2030, la riconferma di Domenico Celenza

Dallo scrutinio è emersa la riconferma, per la terza volta, del professor Domenico Celenza alla presidenza dell'Odcec di Frosinone: 206 voti per la sua lista, 179 per quella avversaria guidata dal dottor Umberto Lombardi. Un risultato netto, ma non plebiscitario, che restituisce un Consiglio chiamato a tenere insieme consenso ampio e una minoranza presente, pronta a svolgere il proprio ruolo.

La rielezione di Celenza viene letta, nel perimetro delle indicazioni ufficiali diffuse sull’esito del voto, come scelta di continuità: un mandato che si inserisce nel lavoro avviato nel primo periodo di guida e proseguito nel tempo, con l’obiettivo di consolidare l’azione dell’Ordine come presidio di rappresentanza, tutela e interlocuzione con istituzioni e realtà economiche locali.

Prof. Domenico Celenza

Elezioni Odcec Frosinone 2026-2030, i consiglieri eletti e la minoranza in Consiglio

Accanto al presidente, il nuovo Consiglio sarà composto da Emilio Zaccari, Benedetta Masi, Stefania Silenzi, Alessia Nardecchia, Maria Teresa Di Torrice, Angelo Pizzutelli e Stefano Scerrato. Per la lista minoritaria risulta eletto Umberto Lombardi, che porta in Consiglio la voce dell'area che ha sostenuto l'alternativa.

La fotografia che ne deriva è quella di un organo collegiale nel quale la maggioranza avrà i numeri per portare avanti il programma, con la presenza di una rappresentanza di minoranza che potrà contribuire al confronto interno, soprattutto sui temi più sensibili per gli iscritti: servizi, formazione, rapporti con gli enti e scelte organizzative.

Elezioni Odcec Frosinone 2026-2030, Collegio dei revisori e Comitato Pari Opportunità

Contestualmente sono stati eletti i componenti del Collegio dei revisori: Marco Turriziani, Francesca Migliore e Rossella Brogi. Supplenti Maria Carmen Dell’Aversano e Fabrizio Neglia. Tassello importante, perché il Collegio vigila sul corretto andamento contabile e amministrativo dell’ente, garantendo trasparenza e rigore nella gestione.

Per il Comitato Pari Opportunità risultano eletti Ornella Crociani, Alessia Pistilli, Roberto Romagna e Roberta Bellincampi. A questi nomi si aggiungerà un ultimo membro che verrà individuato, come previsto dal regolamento, fra i consiglieri eletti. È un passaggio che evidenzia l’attenzione, anche formale, alla rappresentanza e ai percorsi di equità dentro l’Ordine, con un organismo destinato a intercettare criticità, promuovere buone pratiche e valorizzare competenze senza barriere.

Elezioni Odcec Frosinone 2026-2030, la continuità dopo Bartolini e l’ingresso di nuove professionalità

Nel quadro delineato dalle informazioni ufficiali sull’esito delle elezioni, il nuovo Consiglio viene presentato come sintesi dei due assetti precedenti, con l’ingresso di giovani e qualificate professioniste. Un elemento non secondario: l’Ordine, per sua natura, vive di esperienza e memoria istituzionale, ma anche di aggiornamento e rinnovamento, soprattutto in una fase in cui cambiano strumenti, adempimenti e richieste di imprese e cittadini.

Viene richiamata anche la continuità dell’azione territoriale avviata durante il primo mandato del professor Celenza e proseguita con il mandato del compianto Sandro Bartolini. Un riferimento che, oltre al doveroso ricordo, colloca questo nuovo quadriennio dentro una linea di lavoro già tracciata, con l’intento di non disperdere relazioni e risultati maturati negli anni.

Elezioni Odcec Frosinone 2026-2030, le priorità del nuovo mandato

Nei prossimi mesi il Consiglio sarà chiamato ad attuare le linee guida programmatiche indicate per il 2026-2030, con tre direttrici annunciate come centrali: attenzione ai neo iscritti, innovazione digitale, confronto costante con il territorio. Tradotto: sostegno a chi entra in professione con percorsi di orientamento e servizi più vicini alle esigenze reali; investimento su strumenti e processi tecnologici che rendano più efficiente il rapporto con l’Ordine e la partecipazione alla vita istituzionale; dialogo continuo con istituzioni locali e realtà economiche, per rafforzare il ruolo del commercialista come figura di garanzia e consulenza.

Il dato dell’affluenza, in questa prospettiva, è anche un messaggio: la categoria chiede un Ordine presente, operativo, capace di offrire risposte e di mantenere un rapporto diretto con gli iscritti. Il mandato 2026-2030 parte dunque con un’indicazione chiara arrivata dalle urne e con un Consiglio che, numeri alla mano, dovrà trasformare partecipazione e aspettative in un lavoro quotidiano misurabile, fatto di scelte, servizi e responsabilità.