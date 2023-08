Elicotteri sulla Polonia, Bielorussia respinge le accuse

(Adnkronos) – La Bielorussia ha condiviso con Varsavia dati di volo che confutano le accuse di violazione del confine della Polonia da parte di elicotteri Minsk. Lo ha affermato il ministero della Difesa bielorusso, che, "in collaborazione con il ministero degli Esteri, ha presentato alla parte polacca dati dettagliati sui voli dei propri mezzi aerei nella zona di confine il 1° agosto. I dati di volo confermano che non vi sono motivi per accusare i velivoli bielorussi di aver violato il confine di stato". Secondo la parte bielorussa, gli elicotteri delle forze di difesa aerea bielorusse hanno effettuato voli a un'altitudine di 150-200 metri e non si sono mai avvicinati al confine di stato a meno di 1.900 metri. Il ministero ha invece sottolineato il fatto che un elicottero Mi-2 polacco stava volando a 200 metri dal confine. Inoltre, secondo il ministero della Difesa bielorusso, la parte polacca è stata debitamente informata dei voli programmati in elicottero. "Evidentemente, è assolutamente illogico azzardare azioni provocatorie in una situazione in cui l'altra parte sta tenendo d'occhio i voli degli aerei", ha sottolineato il ministero, aggiungendo che durante i voli i piloti bielorussi erano in contatto con la parte polacca, che non ha espresso alcuna richiesta nei confronti della parte bielorussa. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

