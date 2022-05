Elisa Isoardi torna in Tv, cosa c’è di vero

Elisa Isoardi, imminente un ritorno in TV? Potrebbe tornare in televisione con un programma tutto suo la conduttrice ed ex modella di Cuneo. Dopo il suo addio alla prova del cuoco potrebbe tornare nelle case degli italiani all’interno del palinsesto RAI.

Ad annunciarlo Dagospia che parla di un programma domenicale nel pomeriggio di Rai2.

Dopo la partecipazione a La Prova del Cuoco che non aveva registrato un gran numero di ascolti (è infatti) stato chiuso, l’ex compagna di Matteo Salvini aveva partecipato a Ballando con le Stelle e a L’Isola dei Famosi.

Elisa Isoardi, on the road per la Rai?

Per la conduttrice sarebbe una grande opportunità ma anche una sfida dura perché andrebbe in onda contemporaneamente al leggendario Domenica In con la sua Mara Venier e forse anche in concorrenza con Maria De Filippi se dovesse essere confermato il pomeridiano domenicale di Amici.

Secondo l’indiscrezione la Rai avrebbe pensato ad un format senza diretta e non da studio, bensì on the road. Un format quindi del tutto nuovo, dopo l’appuntamento delle 14 con Il Provinciale di Federico Quaranta.



La Isoardi, 39 anni di cui 18 di carriera nello spettacolo e nell’intrattenimento, ha raccontato che non è facile per una persona abituata a viaggiare a velocità costante come lei accettare una pausa forzata.

Ma racconta anche di aver fatto tesoro di questo momento più calmo e riflessivo nel quale ha potuto concentrarsi su se stessa, sulle proprie scelte e bilanci personali.