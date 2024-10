Elodie a Terracina, il tempio di Giove è set per il nuovo film

Questo è il secondo progetto cinematografico per Elodie in pochi mesi: ad agosto ha completato le riprese di “Fuori” diretto da Mario Martone

Questa mattina, i resti del tempio di Giove Anxur a Terracina hanno accolto a sorpresa la presenza della cantante Elodie. Le immagini dell’evento sono state condivise dalla Fondazione Terracina, che gestisce il sito archeologico. Ma cosa ci faceva la talentuosa interprete romana, 34 anni, in provincia di Latina? È ormai certo che sul posto siano in corso delle riprese. Infatti, Elodie è protagonista del nuovo film “Performance”, diretto dal regista Lucio Pellegrini e prodotto da Groenlandia, insieme a un cast di alto livello che include Adriano Giannini.

Le prime scene a Ostia

Le prime scene del film sono state girate a Ostia, ma il set si è recentemente spostato in provincia di Latina grazie alla collaborazione della Latina Film Commission, rendendo così il paesaggio archeologico parte integrante della narrazione visiva. Questo è il secondo progetto cinematografico per Elodie in pochi mesi: ad agosto ha infatti completato le riprese di “Fuori”, un film diretto da Mario Martone che vede la partecipazione di attrici rinomate come Valeria Golino e Matilda De Angelis. Il suo impegno nel cinema rappresenta un passo significativo nella carriera della giovane artista, che continua a sorprendere il pubblico con la sua versatilità.

*Elodie a Terracina_foto da Facebook Fondazione Terracina