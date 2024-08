Elodie, altro che Iannone: parole al miele da un colosso della musica | È il più famoso di tutta Italia

È un’altra estate rovente ed esaltante per Elodie. La cantante e interprete romana continua a mietere successi, anche nella vita privata

Con il suo ultimo brano, il suadente e ipnotico “Black Nirvana“, ha nuovamente scalato tutte le classifiche dei pezzi più ascoltati dell’estate. Elodie Di Patrizi, più semplicemente Elodie, ha ormai acquisito il profilo e lo spessore di una star del mondo della musica.

La trentaquattrenne artista romana sta trascorrendo qualche giorno di meritato relax anche e soprattutto per ricaricare le batterie in vista di una stagione, la prossima, che la vedrà impegnata su più fronti. Tra concerti dal vivo e una serie di esibizioni televisive Elodie non avrà un attimo di tregua.

Tra l’altro, stando almeno alle ultime indiscrezioni, è ancora in ballo la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo a fianco di Carlo Conti nel ruolo, per lei inedito, di co-conduttrice: una veste nuova per l’ex concorrente di “Amici” che per ora si gode un periodo di vacanza insieme al suo compagno, l’ex pilota di MotoGP Andrea Iannone.

Proprio a tal proposito non si placano le voci che raccontano di una crisi tutt’altro che risolta all’interno della coppia: i fatti però sembrano smentire alla grande le ultime indiscrezioni. Elodie e Iannone vanno a quanto pare d’amore e d’accordo.

Elodie, fioccano le critiche: la sua risposta zittisce tutti

Nonostante il grande successo di pubblico e in parte di critica ottenuto da Elodie negli ultimi anni non si placano le critiche che le vengono rivolte per uno stile considerato eccessivo, se non addirittura volgare. Il suo abbigliamento, a detta di molti, sarebbe fin troppo spinto.

La diretta interessata finora ha fatto spallucce, infischiandosene bellamente di attacchi e polemiche di varia provenienza: “Il mio modo di vestire mi identifica, se qualcuno lo ritiene volgare è un suo problema“.

Elodie, Iannone rischia di essere emarginato: le parole di un gigante della musica lasciano il segno

A difesa della cantante romana si schiera apertamente un vero e proprio colosso della musica italiana, un vanto per il mondo dello spettacolo come Beppe Vessicchio: il grande direttore d’orchestra, protagonista incontrastato del Festival di Sanremo, spende parole di elogio nei confronti di Elodie.

“Lei è nata già con la consapevolezza del tutt’uno. Ha venduto e non, ma saper fare bene una cosa rimane il modo più convincente per ottenere risultati importanti“. Le parole di Vessicchio sono una vera e propria investitura, una sorta di marchio indelebile di qualità.