Elodie nuda sui social per il lancio del nuovo singolo ‘A fari spenti’

(Adnkronos) – Elodie completamente nuda sui social per il lancio del suo ultimo singolo 'A fari spenti', uscito alla mezzanotte del 22 settembre 2023. Negli scatti pubblicati su Instagram, la cantante 33enne Di Patrizi – legata da oltre un anno con il pilota di Moto Gp, Andrea Iannone – si mostra con il seno coperte dai lunghi capelli bagnati e una mano sulle parti intime, facendo impazzire i followers, tra chi dice di aver "fatto bene a comprare un defibrillatore", e chi la paragona a "madre natura". C'è poi chi invidia i capelli e chi mette in dubbio la propria eterossessualità. Già nel teaser pubblicato ieri, Elodie aveva sorpreso i suoi fan con un cambio di colore chiaro degli occhi. 'A fari spenti' è composto da Elisa con Marz & Zef che ne hanno curato anche la produzione. Dopo diverse hit da club, con questo brano Elodie prosegue la sperimentazione nel mondo del dance pop. "La scrittura del brano fotografa l’evanescenza di momenti che hanno composto un rapporto", si sottolinea nelle note discografiche. Dopo il successo dello show evento sold out al Mediolanum Forum di Milano, Elodie tornerà sul palco in autunno con il tour 'Elodie Show 2023', prodotto da Vivo Concerti. La tournée nei palazzetti inizierà al Palapartenope di Napoli il 17 e 18 novembre, proseguirà al Mediolanum Forum di Milano il 20 e 21 e a Roma il 25 e 26 novembre al Palazzo dello Sport, concludendosi il 5 dicembre al Mandela Forum di Firenze. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata