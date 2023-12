Elon Musk ad Atreju? Spunta il nome di ‘mr X’per la festa di Fratelli d’Italia

(Adnkronos) – C'è un solo 'mister X' e il suo nome è Elon Musk. Sarebbe proprio il patron di Tesla e proprietario di Twitter (poi ribattezzato X, appunto) il misterioso superospite atteso sabato 16 dicembre ad 'Atreju', la festa di Fratelli d'Italia in programma a Castel Sant'Angelo dal 14 al 17 dicembre. Il suo nome, insieme a quello del premier britannico Rishi Sunak, era indicato dai rumors come una delle possibili sorprese. E molto probabilmente – anche se dagli organizzatori non arriva conferma – sarà proprio Musk il super ospite della tradizionale kermesse organizzata dal partito di Giorgia Meloni, che dovrebbe intervenire sabato, intervistato dal giornalista Nicola Porro. A giugno l'imprenditore era stato in visita in Italia e aveva incontrato la premier Meloni a Palazzo Chigi: un incontro di un'ora e mezza che ha avuto tra i temi principali la natalità e l'intelligenza artificiale. Il primo ministro inglese Sunak, invece, dovrebbe essere uno degli altri nomi internazionali dell'evento, il cui programma è stato presentato ieri in conferenza stampa a Via della Scrofa. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata