Elon Musk conferma esistenza nuovo figlio, si chiama Tau Techno Mechanicus

(Adnkronos) – Elon Musk ha di fatto confermato l'esistenza di un suo altro figlio, il cui nome – Tau Techno Mechanicus – non è meno curioso di quello dei fratelli. Il piccolo è il terzo figlio del miliardario americano e dell'ex compagna, la cantante canadese Grimes, scrive il sito della Cnn. Musk e Grimes, il cui vero nome è Claire Boucher, hanno rotto nel 2021, ma l'artista descrive il loro rapporto come "molto fluido". Si sapeva che i due hanno avuto un figlio chiamato X Æ A-Xii nel maggio 2020. Poi Grimes aveva confermato la nascita della piccola Exa Dark Sideræl Musk, detta Y. Ora è il patron della Tesla a confermare l'esistenza di un terzo figlio. L'occasione è stato un post su X dell'account di news Pop Base in cui venivano elencati i nomi di tre figli di Musk e Grimes: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl Musk, Techno Mechanicus. Musk, che è il proprietario di X, ha risposto ieri sera per correggere il terzo nome, con un post laconico e criptico: "Tau Techno Mechanicus. Circonferenza/Diametro". Sposato tre volte, due con Talulah Riley e una con Justine Wilson, Musk ha avuto in tutto undici figli, il primo dei quali morto da neonato.

