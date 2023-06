Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, nuovo rinvio per Commissione inchiesta

(Adnkronos) –

Nuovo rinvio per la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, oggi tornata all’esame della prima Commissione Affari Costituzionali del Senato. La decisione e l'eventuale voto degli emendamenti presentati, relativi alla durata della Commissione, è slittato di una settimana. "Il capogruppo di FdI Lisei – ha riferito il senatore Andrea De Priamo (Fdi), relatore del provvedimento in I Commissione al Senato – ha chiesto due settimane di tempo prima di arrivare alla votazione, l’opposizione era contraria e il presidente della Commissione ha fatto una proposta di mediazione, per una settimana, chiedendo l’impegno di arrivare a una decisione". Tra una settimana quindi dovrebbe decidersi il futuro della Commissione e l’eventuale voto degli emendamenti relativi alla durata. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

