Emanuele Giannetti trionfa al Rally di Roma Capitale: le congratulazioni del Presidente del Consiglio Provinciale

Un evento sportivo di grande prestigio ha visto brillare una figura di spicco della politica locale: Emanuele Giannetti, vicesindaco di Fontana Liri, ha conquistato un'importante vittoria al XIII Rally di Roma Capitale – Coppa Rally di Zona. Non solo una vittoria personale, ma un simbolo di dedizione e passione che ha portato onore non solo alla sua comunità, ma anche all'intera provincia di Frosinone. A celebrare il successo di Giannetti, un altro esponente di rilievo del territorio, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale, che ha voluto esprimere pubblicamente le proprie congratulazioni con un messaggio di stima e riconoscimento.

Una vittoria che parla di impegno e determinazione

Il Rally di Roma Capitale, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama delle competizioni automobilistiche italiane, ha visto Giannetti e il suo compagno di equipaggio, Giuseppe Lepore, protagonista assoluto. A bordo di una Skoda Fabia, i due hanno dimostrato una superiorità tecnica e strategica indiscutibile, vincendo ben quattro delle sei prove speciali in programma, tra cui una delle più impegnative: la tappa Fontana Liri–Santopadre. Un percorso che non solo ha messo alla prova le capacità di guida, ma ha anche richiesto una gestione impeccabile della resistenza fisica e mentale. La vittoria di Giannetti è quindi il risultato di un perfetto mix di abilità, preparazione e spirito di squadra.

Il riconoscimento di Quadrini: un messaggio di orgoglio e unità

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, ha accolto con entusiasmo la notizia della vittoria di Giannetti, ritenendo che il risultato ottenuto non fosse solo una conquista sportiva, ma anche un segno tangibile di quanto sia importante la passione per lo sport e l'impegno civico. "Desidero esprimere, a nome mio personale e dell'intero Consiglio Provinciale, le più vive congratulazioni al Vice Sindaco di Fontana Liri, Emanuele Giannetti, per la straordinaria vittoria nella sua classe al XIII Rally di Roma Capitale – Coppa Rally di Zona," ha dichiarato Quadrini. Con queste parole, il Presidente ha sottolineato l'importanza di un risultato che va ben oltre l'aspetto competitivo, evocando valori come la passione, la determinazione e l'impegno, che caratterizzano sia il mondo dello sport che quello delle istituzioni.

Un esempio di civismo e sportività

Il messaggio di Quadrini si è fatto ancora più significativo quando ha concluso il suo intervento con un richiamo ai valori fondanti di ogni comunità. "Il nostro concittadino ha dimostrato grande talento, grinta e professionalità, portando orgoglio e visibilità non solo al Comune di Fontana Liri, ma all'intera Provincia di Frosinone," ha affermato. La vittoria di Giannetti rappresenta quindi un esempio concreto di come l'impegno e la dedizione possano andare oltre il ruolo istituzionale, toccando anche i settori più dinamici e popolari come quello sportivo. "Risultati come questi ci ricordano quanto la passione, la determinazione e l'impegno siano valori fondamentali anche al di fuori delle istituzioni, in ambiti che uniscono sport, sacrificio e spirito di squadra," ha continuato Quadrini, evidenziando la sinergia tra l'amministrazione locale e il mondo dello sport.

Un legame forte con il territorio

La vittoria di Giannetti è anche un messaggio di vicinanza al territorio, di come l’impegno di un singolo possa riflettersi sull’intera collettività. Fontana Liri, con la sua storia e le sue tradizioni, ha trovato un suo rappresentante nella figura di Giannetti, capace di unire il ruolo politico con una passione sportiva che va oltre la semplice competizione. Il Rally di Roma Capitale non è solo un’occasione per mettere in mostra capacità automobilistiche, ma anche un’importante vetrina per i territori che ospitano gli eventi. La vittoria di Giannetti porta con sé anche un valore simbolico, quello di dare visibilità ad una realtà che merita di essere conosciuta e apprezzata anche al di fuori dei confini provinciali.

© Riproduzione riservata