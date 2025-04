Emergenza idrica a Latina: scuole chiuse in città per motivi igienico-sanitari

Una giornata senza acqua: la città si ferma

Un’intera città senza acqua. Accade oggi a Latina, dove il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, ad eccezione di alcune zone periferiche. La decisione è stata presa a causa della sospensione del servizio idrico, un’interruzione che ha sollevato inevitabili preoccupazioni legate alla tutela della salute pubblica.

L’assenza di acqua nelle scuole non è soltanto un disagio logistico, ma un rischio concreto per l’igiene. Bagni inutilizzabili, difficoltà nella pulizia degli ambienti scolastici, impossibilità di garantire condizioni minime di sicurezza igienica per alunni, insegnanti e personale ATA: una combinazione che rende obbligata la misura di chiusura temporanea.

Le zone interessate: città senz’acqua, borghi risparmiati

L’ordinanza del sindaco riguarda l’intero Comune di Latina, ma con delle eccezioni. Rimangono escluse dalla sospensione delle attività scolastiche le zone di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere. Si tratta per lo più di frazioni o borghi con una propria rete di approvvigionamento o meno esposti al problema tecnico che ha colpito il cuore della città.

Queste aree sembrano aver evitato il blocco grazie alla struttura decentralizzata del servizio idrico o a una fortunata esclusione dalla zona critica coinvolta dal guasto. Ma proprio questa disparità evidenzia un nodo strutturale che merita attenzione.

L’emergenza idrica come cartina al tornasole delle criticità infrastrutturali

Non è la prima volta che a Latina si verificano interruzioni del servizio idrico. Nel corso degli ultimi anni, episodi simili — anche se su scala più ridotta — hanno interessato vari quartieri della città. Una situazione che ha spesso sollevato polemiche e acceso il dibattito sulla vetustà della rete idrica locale, gestita da Acqualatina, il gestore idrico dell’ATO4. Gli interventi tampone non sono bastati a evitare nuovi disservizi, e quello di oggi sembra rientrare in una casistica ormai familiare, ma non per questo accettabile.

La mancanza d’acqua, in un’area urbana di oltre 120.000 abitanti, diventa immediatamente una questione sociale e sanitaria. La sospensione scolastica ne è la manifestazione più evidente, ma a catena si generano ricadute anche su attività commerciali, uffici, abitazioni private. È il segno tangibile di una vulnerabilità sistemica, che ha radici antiche e che continua a manifestarsi ogni qualvolta si rompe un equilibrio tecnico o gestionale.

Disagi quotidiani e riflessioni a lungo termine

Per le famiglie, la chiusura delle scuole non significa solo un giorno senza lezioni, ma una riorganizzazione urgente della giornata: chi resta a casa con i figli? Come conciliare lavoro e assistenza? Sono interrogativi che rimbalzano tra chat di genitori, corridoi scolastici virtuali e gruppi WhatsApp, rivelando quanto il funzionamento dei servizi essenziali sia ancora oggi il perno intorno a cui ruota la vita urbana.

Al di là del disagio immediato, l’episodio odierno ripropone la necessità di una pianificazione seria e lungimirante in materia di infrastrutture idriche. Non si tratta solo di evitare nuove interruzioni, ma di riconoscere che l’acqua non è una variabile secondaria: è un diritto primario e una base concreta per la qualità della vita, soprattutto in un’epoca in cui i cambiamenti climatici e l’urbanizzazione rendono sempre più fragile la gestione delle risorse.

A Latina oggi mancano le condizioni minime per aprire le scuole. Ma più in profondità, manca una certezza: quella di poter contare su un’infrastruttura solida, moderna, pronta a reggere il peso delle sfide del presente. Ed è da questa assenza — ancora più che da quella fisica dell’acqua — che nasce il bisogno di rivedere, con urgenza, le priorità dell’agenda urbana.

