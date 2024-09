Emicrania cronica, scoperta la soluzione definitiva | Puoi tornare a vivere senza problemi

Ecco come fare a liberarsi dall’emicrania una volta e per tutte: finalmente è arrivata la soluzione definitiva.

Non è una semplice cefalea, e chi ne soffre sa bene che si tratta di qualcosa che va ben oltre il classico cerchio alla testa. Per fortuna però ora è arrivata una ricerca medica che fa ben sperare.

Chi soffre abitualmente di emicrania cronica farà letteralmente i salti di gioia: ecco che cosa è emerso dallo studio scientifico condotto dai ricercatori

Crampi, spossatezza, senso di stordimento, dolori e fitte non alcuni dei sintomi più comuni di questo disturbo che colpisce sempre più soggetti sani.

Emicrania cronica, la cura definitiva

L’emicrania cronica non è solo un normale mal di testa e chi ne soffre conosce quali sono le differenze e, soprattutto, quanto un attacco di emicrania possa essere invalidante. Chi ha avuto, almeno una volta nella vita, questo disturbo, purtroppo sa bene che si tratta di qualcosa che può portare anche nausea, vomito, forte spossatezza, debolezza, capogiri e sensibilità alla luce.

Oltre un milione di persone si trovano a dover fate i conti con l’emicrania cronica e a cercare cure per tentativi. A differenza del comune cerchio alla testa infatti, che può sopravvenire per tensioni, stanchezza accumulata, sbalzi termici, aria condizionata, raffreddore, influenza, poco sonno o troppo tempo trascorso davanti a monitor e display, l’emicrania ha una causa più profonda. Di conseguenza ha anche necessità di terapia più intensa. Si possono assumere farmaci come Acido Acetilsalicilico, Lasmiditan e Paracetamolo. Per qualcuno però risultano poco efficaci. Per fortuna però esiste una recente ricerca scientifica che sembra aver trovato la soluzione all’emicrania cronica. Scopriamo di che cosa si tratta e come fare per far sparire i sintomi.

Gli esiti della ricerca della University

L’emicrania, la cui parola viene dal greco ἡμι-, hēmi– e κρανίον, kraníon ovvero “metà testa” è una patologia neurologica, che può essere generata da diversi fattori e che può diventare cronica. L’emicrania cronica si manifesta con dolore severo, che coinvolge appunto, un lato specifico della testa.

Una recente ricerca, pubblicata sul British Medical Journal e condotta dagli scienziati dell’Università di Oxford, ha portato alla luce l’efficacia terapeutica svolta da alcuni agenti, capaci di agire direttamente sui vasi sanguigni presenti nel cervello umano. Tali eccipienti riescono a bloccare il rilascio di sostanze chimiche che causano infiammazione. Così è possibile allievare il disturbo e intervenire sull’emicrania per prevenire il dolore. Si tratta dei farmaci a base di triptamine, come l’eletriptan, il rizatriptan, il sumatriptan e il zolmitriptan.