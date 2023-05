Emilia Romagna, due giorni di sole poi ancora pioggia: previsioni meteo

(Adnkronos) – I prossimi due giorni asciutto e soleggiato ma a partire da mercoledì sera, e tutto giovedì, ancora piogge in Emilia Romagna. "Siamo all'interno di un'alta pressione che rimonta oggi e domani e parte di mercoledì, quindi per un paio di giorni il tempo sarà tranquillo, asciutto e soleggiato, caldo anche con temperature che possono raggiungere i 27 o i 28 gradi – spiega all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it – ma tra mercoledì sera e giovedì potrebbero essere in arrivo altre piogge". "Un nuovo peggioramento con nuove precipitazioni che probabilmente a livello di fiumi non dovrebbero dare grossi disagi, dato che non dovrebbero essere di forte intensità, – evidenzia Tedici – però potrebbero aumentare il rischio di frane. Ed è per questo che permane l'allerta. Sono oltre 300 le frane e la situazione è difficile e complessa. Le frane continuano a muoversi, sono instabili anche quando torna il sole. Quindi in prevalenza in Emilia Romagna è un allerta idrogeologica". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

