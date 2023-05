Emis Killa annuncia nuove date live, debutto top con ‘Effetto Notte’

(Adnkronos) – 'Effetto Notte', il nuovo album di Emis Killa, debutta nella prima settimana in testa a tutte e tre le classifiche Fimi/Gfk: al primo posto negli album, nei vinili e nei singoli con 'On Fire – paid in full' feat. Sfera Ebbasta. Per celebrare questo importante traguardo, dopo il sold out della data evento al Mediolanum Forum in programma il 28 ottobre, l’artista annuncia una nuova serie di appuntamenti live nei club per l’autunno 2023. Emis Killa porterà i suoi pezzi più amati, dai primi classici a 'Effetto Notte', in un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che partirà da Firenze (sabato 4 novembre, Tuscany Hall), per proseguire a Napoli (martedì 7 novembre, Casa della Musica), a Ciampino (RM) (mercoledì 8 novembre, Orion), a Parma (sabato 11 novembre, Campus Industry Music), a Modugno (BA) (venerdì 17 novembre, Demodè), a Brescia (venerdì 24 novembre, Gran Teatro Morato), per terminare a Padova (sabato 25 novembre, Gran Teatro Geox). L’artista inaugurerà la serie di appuntamenti nei club con un live già sold out sabato 28 ottobre 2023 per la prima volta al Mediolanum Forum. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata