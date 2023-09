Emmanuelle Beart: “Sono stata vittima di incesto da bambina”

(Adnkronos) – L'attrice francese Emmanuelle Beart è stata vittima di incesto da bambina. Lo rivela la stessa attrice in un documentario. Beart, che ha vinto un premio César per 'Manon delle Sorgenti' del 1986, non nomina il suo presunto molestatore nel documentario, intitolato 'Such a Resounding Silence' ('Un silenzio così assordante'), che ha anche co-diretto. Beart, 60 anni, ha detto che inizialmente non voleva parlare della sua esperienza, ma solo di altri sopravvissuti all'incesto. "Ma la loro onestà e il loro coraggio hanno fatto sì che anch'io desiderassi parlare apertamente", ha spiegato. Nella conferenza stampa di presentazione del doc, l'altra regista, Anastasia Mikova, ha detto ai giornalisti che il presunto aggressore non era il padre di Beart. Parlando a nome dell'attrice, che non era presente, Mikova ha detto che Beart non avrebbe nominato il suo aggressore perché non era questo "l'approccio del film". Il documentario è stato proiettato durante l'evento stampa e, in una scena, si sente la voce fuori campo di Béart che si rivolge al suo presunto molestatore: "Dato che mio padre, mia madre e i miei amici non si sono accorti di nulla, potevi farlo di nuovo, e l'hai fatto, per più di quattro anni". L'attrice aggiunge poi di essere stata "salvata" da sua nonna. Il doc sarà trasmesso il 24 settembre sul canale francese M6. La star francese, 60 anni, è apparsa in dozzine di film da quando è diventata famosa come figlia vendicatrice al fianco di Yves Montand in 'Manon delle Sorgenti'. Oltre alla vittoria al César, è stata nominata altre sette volte ai più importanti premi cinematografici francesi per film tra cui 'Nelly & Monsieur Arnaud' e 'A Strange Passion'. Ma è conosciuta dal pubblico internazionale soprattutto per la sua interpretazione dell'agente del FMI Claire Phelps in 'Mission: Impossible' del 1986, al fianco di Tom Cruise. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

