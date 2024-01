Emmy Awards, ‘Succession’ e ‘The Bear’ le serie tv più premiate

(Adnkronos) – Hanno dominato la serata della 75esima edizione degli Emmy Awards. Sono i tre i vincitori dell'edizione 2024 (rimandata di quattro mesi per gli scioperi di Hollywood) e sono: 'The Bear' (miglior serie comica), 'Beef' (miglior miniserie) e 'Succession' (miglior serie drammatica). Quest'ultima porta a casa ben sei statuette. La quarta stagione della serie di Jesse Armstrong guadagna la statuetta per i migliori attori in una serie drama ai suoi protagonisti: Kieran Culkin è il miglior attore protagonista, Sarah Snook è la miglior attrice protagonista, Matthew Macfadyen è il miglior attore non protagonista. La serie Sky Exclusive fa suoi anche l’Emmy per la miglior regia in una serie drammatica (a Mark Mylod per l’episodio 'Le nozze di Connor') e quello per la miglior sceneggiatura (a Jesse Armstrong ancora per 'Le nozze di Connor', terzo episodio della stagione finale). A Elton John il suo primo Emmy Award che gli conferisce lo status di 'Egot', acronimo che indica i quattro principali premi dello spettacolo: Emmy Awards, Grammy Awards, Oscar e Tony Awards . E' il diciannovesimo artista a completare l'Egot. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata