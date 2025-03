Empoli-Roma 1-0: guizzo a freddo di Soulé poi porta stregata

Empoli-Roma consente alla squadra di Ranieri di salire al settimo posto in classifica e conquistare la quinta vittoria consecutiva in campionato, cosa che non accadeva da otto anni.

Empoli-Roma: la cronaca del primo tempo

Ranieri per Empoli-Roma cambia ben 9 elementi. Non convocati Celik e Dybala, Mancini squalificato, a riposo anche alcuni titolari inamovibili, vengono schierati dall’inizio molti giocatori usciti dalle ultime rotazioni. Difesa con Nelsson, Hummels e Ndicka, ai lati Saud Abduhamid e Salah-Eddine, in mediana Kone e Paredes, sulla trequarti Soulé e Pellegrini a supporto del match-winner di giovedì Shomurodov. L’Empoli di D’Aversa, nonostante la semifinale di Coppa Italia conquistata allo Stadium contro la Juventus, non attraversa un buon momento di forma. Nelle ultime 12 partite sono solo 3 pareggi e 9 sconfitte e nella formazione iniziale deve fare a meno di 10 giocatori.

Nella pioggia battente del Castellani dopo soli 21 secondi la Roma va in vantaggio. Errore in costruzione Colombo, palla a Shomurodov che lancia sulla sinistra per Salah-Eddine che mette in mezzo per Soulé, l’argentino stoppa e poi dal limite calcia col sinistro sul primo palo. Roma subito in vantaggio. L’Empoli prova a reagire: De Sciglio ci prova da fuori, Svilar si allunga in angolo, poi al 20’ la Roma rischia grosso. errore marchiano di Salah-Eddine in disimpegno che involontariamente serve Esposito, l’appoggio al limite per Colombo ma il recupero in scivolata di Ndicka, ammorbidisce il tiro per Svilar.

Dopo due opportunità per i toscani, la Roma manca ripetutamente il raddoppio. Al 21′ Pellegrini manda a lato un piatto a centro area servito da Shomurodov, al 35′ lancio di Soulé dalla trequarti, Pellegrini aggancia e centro area serve un pallone perfetto a Shomurodov che in una sorta di rigore in movimento calcia fortissimo ma alto col pallone scheggia la traversa. Al 39′ altro legno degli ospiti. Kone parte dalla metà campo, trova un triangolo con Soulé, palla di ritorno che salta la linea difensiva empolese e lo stesso francese si presenta davanti a Silvestri. Salta il portiere ma il destro si stampa sul palo.

A un minuto dall’intervallo Soulé scatenato stavolta dall’out di sinistra mette un cross dove in terzo tempo Shomurodov va di testa ma è troppo centrale. Silvestri d’istinto respinge. Dopo 47 minuti all’intervallo è uno 0-1 falso, con la Roma che ha avuto almeno 4 grandi occasioni per raddoppiare.

Nella ripresa la Roma non chiude la partita ma la porta a casa

D’Aversa dopo un primo tempo molto difficile, inserisce Kouamé e Sambia per Colombo e De Sciglio. Il primo quarto d’ora si rivela un po’ più equilibrato ma all’ora di gioco altra occasione per gli ospiti. Cross di Saud per la testa di Pellegrini che indirizza sul palo più lontano. Silvestri si allunga e con la punta delle dita devia il pallone sul fondo. Iniziano le sostituzioni con Ranieri che cambia 3/4 del centrocampo: dentro in un colpo solo Rensch, Cristante e Angeliño per Abdulhamid, Paredes e Salah-Eddine, più Dovbyk per Shomurodov.

Dentro per l’Empoli anche Kovalenko e Konate, mentre l’ultimo cambio romanista è Baldanzi per Soulé, con l’ex che si libera per il tiro ma Silvestri blocca centralmente (84’). Dento per l’Empoli anche il ragazzo classe 2008 Campaniello, scoccato il 90’ ancora Roma alla ricerca del gol della tranquillità: Dovbyk lanciato da Baldanzi prova a scavalcare Silvestri che però riesce a deviare il pallone. A 10 secondi dalla fine del recupero la Roma rischia di vanificare tutti gli sforzi: ultima palla in mezzo con Kouamé che salta alla perfezione e spizza di testa, palla a lato di poco. Il brivido più grande passa e Di Bello decreta la fine della partita: quinta vittoria consecutiva per la Roma che scavalca la Fiorentina ed è ora settima in classifica

Empoli-Roma: il tabellino della partita

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze (87’ Campaniello), Marianucci Cacace; Pezzella, Henderson (67’ Kovalenko), Grassi, (46’ Sambia); Gyasi, Esposito (67’ Konate); Colombo (46’ Kouamé). All. D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Abdulhamid (64’ Rensch), Paredes (65’ Cristante), Kone, Salah-Eddine (65’ Angeliño); Soulé (81’ Baldanzi), Pellegrini; Shomurodov (72’ Dovbyk). All. Ranieri

Marcatori: 1’ Soulé

Ammoniti: nessuno

Arbitro: Di Bello; Assistenti: Perrotti, Mastrodonato; Quarto Uomo: Bonacina; VAR: Paterna; A-VAR: Massa.

Recupero: 2’ primo tempo, 4’ secondo tempo

