Empoli-Sassuolo 3-4, decide Berardi allo scadere

(Adnkronos) – Il Sassuolo vince sul campo dell'Empoli nel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2023-2024. Con questo successo la squadra di Dionisi sale a 15 punti mentre i toscani di Andreazzoli restano fermi a 10 punti. L'Empoli passa in vantaggio al 4' con un calcio di rigore trasformato da Caputo. Subito la risposta degli ospiti al 12' con Pinamonti e sorpasso al 22' con Henrique. I toscani tornano in partita al 30' con la rete del 2-2 di Fazzini, poi al 66' ci pensa Berardi su rigore a riportare avanti i neroverdi. Sembra finita ma all'86' l'Empoli trova la rete del 3-3 con Kovalenko. In pieno recupero è però ancora decisivo Berardi che firma il 4-3 per il Sassuolo.

