Enel, questa volta il BONUS arriva direttamente in bolletta | Controlla questi titoli e scopri se ti spetta: da gennaio non paghi più nulla

Finalmente potrai dire addio alle spese folli per le bollette dell’Enel: ora è in arrivo il nuovo bonus che cambia tutto.

Coprire le spese dell’energia elettrica e del gas naturale oggi è tutt’altro che semplice, ma per fortuna adesso c’è una grandiosa opportunità, riservata a una fascia della popolazione.

Controlla subito se il contributo in questione spetta anche a te, non lasciarti scappare questa occasione unica di risparmio.

Non dovrai spegnere per forza la luce in casa, per evitare il salasso delle bollette c’è una soluzione di gran lunga migliore.

Smetti di spendere metà dello stipendio per l’Enel: ecco chi può approfittarne. Corri a verificare se anche tu hai le carte in regola per richiedere il bonus.

Enel, il nuovo bonus che alleggerisce le bollette

Negli ultimi anni il tasso dell’inflazione è salito alle stelle, determinando aumenti vertiginosi per i beni e i servizi di prima necessità e anche per i consumi di casa. Pagare le bollette per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, specialmente da tre anni a questa parte, ovvero in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina e all’aumento dei costi delle materie prime, è diventato un vero e proprio lusso.

Tante famiglie italiane versano in condizioni di disagio economico e nei mesi invernali riscaldare la casa è un salasso. Proprio pensando a loro è stata introdotta un’agevolazione speciale. Si tratta del cosiddetto “Bonus + Per te” di Enel. Il nuovo bonus si concretizzerà in un risparmio del 20%, che sarà garantito ai cosiddetti clienti vulnerabili. Scopri quali sono le caratteristiche specifiche dei cittadini ritenuti vulnerabili, chi ne potrà approfittare e se anche tu hai diritto all’agevolazione.

Costi di casa ridotti grazie alla grande agevolazione sull’energia elettrica

Come abbiamo appena anticipato, i clienti domestici che hanno sottoscritto un contratto di fornitura con l’azienda italiana Enel e che sono considerati fragili, ovvero vulnerabili, potranno contare su un bonus del 20%. Si tratta di utenti a cui è riconosciuto il diritto di diritto a servirsi della maggior tutela per l’elettricità e del Servizio di Tutela della Vulnerabilità. Scopriamo a chi è riservata la nuova agevolazione garantita dall’Enel.

Il bonus, come si legge su www.quifinanza.it, può essere garantito ai titolari di un solo contratto per luce, gas o entrambi, ai soggetti che hanno sostenuto spese energetiche nell’ultimo anno, ai soggetti over 75 o appartenenti a famiglie numerose, con nucleo composto da più di quattro componenti e ai soggetti che beneficiano del bonus sociale per disagio economico. I clienti vulnerabili dunque riceveranno un contributo direttamente in bolletta, pari al 20% del bonus sociale per disagio economico, garantito nell’anno in corso, a partire dalla prima bolletta di dicembre 2024.