Energia, rinfrescare la casa impatterà fino al 50% sulle bollette estive

(Adnkronos) – Questa estate rinfrescare la casa impatterà fino al 50% sulle bollette estive. Stando ad una indagine di Selectra i condizionatori sono gli elettrodomestici tra i più energivori ed è per questo "quanto mai importante sapere come utilizzarli e conoscere quale potrebbe essere il loro impatto in bolletta". Basti pensare, sottolineano gli analisti, che un condizionatore a parete può arrivare a pesare circa 50 euro in bolletta mensile, mentre uno portatile fino a 60 euro al mese, impattando sulla bolletta estiva di una 'famiglia tipo' fino al 50%. Secondo il sondaggio, inoltre, un condizionatore a parete di classe energetica alta, sufficiente per raffreddare una stanza di 25 metri quadri, ha una stima di costo in bolletta di quasi 25 euro al mese, Di fatto per una famiglia tipo, il peso del raffreddamento in bolletta estiva si attesterebbe sul 26% sottolineano gli analisti servizio gratuito che confronta i principali fornitori di luce, gas e internet. Selectra ha condotto il sondaggio per conoscere le abitudini di 'raffrescamento' estivo degli italiani, secondo il quale 7 utenti su 10 scelgono un condizionatore a parete, e uno studio per simulare quanto potrebbe spendere una famiglia tipo italiana per accendere i condizionatori in casa nell’estate 2023. Dal sondaggio emerge inoltre che con un condizionatore più potente, ideale per una superficie di 40-50 metri quadrati, bisognerà prevedere una spesa di circa 50 euro al mese, con la bolletta estiva di 115 euro/mese. Un condizionatore portatile di Classe A, invece, impatterà fino al 50% sulla bolletta estiva: circa 60 euro al mese, considerando una bolletta estiva che sarà quindi di circa 120 euro al mese. Secondo l'indagine di Selectra è importante fare i conti anche per chi sceglierà di rinfrescare le stanze con un deumidificatore o un ventilatore. Nel primo caso, per un deumidificatore da 20L (per 25 metri quadrati) si spendono al mese circa 30 euro. Meno traumatico, infine, il conto in bolletta per chi preferirà un ventilatore, che impatta appena un 5% nella bolletta estiva della famiglia tipo, con un prezzo che varia tra i 3 e i 4 euro a seconda che si tratti di un ventilatore da terra o a soffitto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

