Energy risk commodity rankings, primo posto in Italia come migliore ‘power dealer

(Adnkronos) – Gli Energy Risk Commodity Rankings sono la più importante ricerca nel settore delle commodity energetiche e il loro valore assume rilevanza particolare in quanto le valutazioni sulle società che operano nel settore energetico sono espresse direttamente da professionisti, broker, operatori e aziende. Già da molti anni il Gruppo Axpo figura costantemente tra le migliori società in classifica e, per il primo anno, Axpo Italia è stata valutata miglior power dealer sul mercato nazionale, con quasi il 40% dei voti espressi che sono andati alle prime cinque aziende in classifica generale. Un piazzamento da leader nel Power condiviso con i mercati tedesco e britannico e con la valutazione globale che vede Axpo Group guadagnare il primato proprio nella categoria ‘Power Dealer’. Il Gruppo Axpo guadagna posizioni nelle preferenze di clienti e operatori passando inoltre al secondo posto sia nella categoria 'Overall Natural Gas Dealer' che in quella 'Best Overall Energy Dealer'. Il sondaggio Energy Risk Commodity Rankings esiste da più di 25 anni e i partecipanti votano per i propri rivenditori preferiti considerando l’intero settore delle materie prime energetiche e commentandone la qualità dei prodotti e servizi ricevuti. L'indagine 2023 ha coinvolto oltre 700 partecipanti che hanno valutato le aziende attive nel trading e nella commercializzazione di energia secondo criteri come il costo, la flessibilità, la capacità d’intermediazione sul mercato, l’affidabilità, l’integrità e la rapidità d’intervento. La costante espansione della presenza e delle attività di Axpo in Europa continua a produrre risultati e, oltre ai primati nella categoria “power dealer” in Italia, Germania e Regno Unito, l’azienda si è classificata seconda nella categoria per i mercati Nordeuropeo e Francese e terza in Belgio. "Riteniamo particolarmente rilevante – commenta Ivanhoe Romin, General Manager Sales, Trading & Origination di Axpo Italia – che questo primato Italiano, arrivi in uno degli anni più complicati e turbolenti sui mercati dell’energia. È molto significativo che, proprio considerato il contesto, clienti e controparti abbiano riconosciuto ad Axpo Italia il ruolo di leader nella gestione delle complessità e nella capacità di essere un partner affidabile e un punto di riferimento. Un successo che riflette e certifica il nostro lavoro e che condividiamo con mercati che, per alcuni servizi, sono più maturi del nostro come la Germania e il Regno Unito. Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti ma questi rappresentano la base per continuare il percorso di crescita che abbiamo intrapreso". La vicinanza alla clientela costituisce un fattore strategico per Axpo in tutti i Paesi in cui opera. Presente con oltre 30 sedi in Europa, Nord America e Asia, il trading di Axpo offre conoscenze approfondite e competenze analitiche sulle materie prime energetiche in 40 mercati. Affidandosi alle sue professionalità, Axpo è in grado di offrire ai clienti soluzioni energetiche su misura, come i contratti a lungo termine per l’acquisto di energia rinnovabile (Ppa), o contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti (ad esempio, attraverso l’attività di commercializzazione di Gnl) in Svizzera e in Europa. Axpo ha inoltre aperto nuove sedi in Ungheria nel 2022 e a Singapore nel dicembre 2020, quest'ultima rafforzando la presenza dell'azienda nel mercato asiatico del Gnl in rapida crescita.

Questi premi, rileva Domenico De Luca, Head of Trading & Sales di Axpo, "testimoniano chiaramente la nostra professionalità, resilienza e capacità di lavorare in squadra. Il successo di Axpo si basa sulla nostra attenzione al cliente e su prodotti e servizi energetici innovativi, costruiti su misura. Congratulazioni quindi al nostro team in tutto il mondo!". Questo riconoscimento, sottolinea Scott Mackle, Head of Us Trading di Axpo, che ha preso parte alla cerimonia di premiazione dei vincitori degli Energy Risk Awards and Rankings che si è tenuta a Houston, in Texas, "dimostra la nostra capacità di reagire rapidamente agli sviluppi del mercato e di offrire le migliori soluzioni ai nostri clienti, soprattutto in un periodo di turbolenza per il settore energetico senza precedenti". Per mantenere la propria posizione di leadership, Axpo continuerà a concentrarsi sul potenziamento delle attività di trading e di vendita, offrendo ai clienti di tutta Europa soluzioni personalizzate attraverso i servizi origination (divisione dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi), commercializzazione e approvvigionamento di energia e gas, e certificati energetici. Axpo, che figura tra i più importanti operatori del mercato energetico europeo, sta perseguendo una strategia di diversificazione che l’ha resa meno dipendente dai ricavi dell'elettricità. Le materie prime legate all'energia sono fortemente interconnesse e negoziate sui mercati globali. Le energie rinnovabili svolgono un ruolo importante nel trading di energia. Axpo possiede più di 5.000 MW di capacità installata di energia rinnovabile in tutta Europa, fornendo anche 16 TWh all'anno dal portafoglio “green” in gestione, cosa che posiziona l’azienda tra i principali marketer di energia rinnovabile in Europa. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

