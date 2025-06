Enrico Montesano compie 80 anni: “È la quarta volta che ne faccio venti”

Enrico Montesano, che oggi (7 giugno 2025) soffia su ottanta candeline, preferisce scherzarci su in una intervista al Corriere della Sera: “È la quarta volta che ne faccio venti”, dice con una risata, commentando con filosofia i dolori e gli acciacchi dell’età. Nato in una famiglia intrisa d’arte teatrale, Enrico respirava fin da piccolo l’atmosfera del palcoscenico. “Mia nonna Bianca era un’attrice”, racconta, “e mi ha cresciuto dopo la morte prematura di mia madre”. Il destino da attore era forse già scritto, ma non fu un cammino diretto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dal geometra all’attore per caso

Prima di approdare definitivamente al mondo dello spettacolo, Montesano fu un geometra, ruolo che ricorda con affetto poiché gli permise di muovere i primi passi nell'intrattenimento. Un sindaco lo ingaggiò per una serata e quello fu l'inizio della sua avventura artistica. Quel richiamo verso il palco iniziò nei giorni del collegio: "Facevo imitazioni e raccontavo barzellette", ricorda.

Il rapporto con i colleghi e il cinema che cambia

Montesano ha condiviso il palco con giganti come Gigi Proietti, con cui vi era una rispettosa competizione. "Gigi era unico nella sua abilità", ammette. Eppure, il ricordo di quella sana rivalità rimane un punto fermo della sua carriera. Anche Carlo Verdone è stato un partner importante sul set, benché oggi preferisca lavorare da solo.

Polemiche e riflessioni personali

L’attore riflette anche sui momenti più controversi della sua vita pubblica. Dalla partecipazione a trasmissioni televisive fino alle dichiarazioni sui vaccini, Montesano non ha mai avuto paura di esprimere le sue opinioni, talvolta con toni forse troppo audaci. Riguardo alla politica afferma di aver commesso errori, ma oggi preferisce tenersi distante da quel mondo: “Ora vivo un disincanto”.

I progetti futuri e l’eredità artistica

Nonostante le polemiche e le delusioni politiche, Montesano continua a guardare avanti. Presto tornerà sul palco con uno spettacolo che promette storie inedite e vecchi successi rivisitati. "La cosa più importante è durare", conclude citando Steno (Stefano Vanzina), offrendo così uno spunto di saggezza acquisita nel tempo: resistere nel tempo è la chiave di ogni successo.

