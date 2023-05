Enti locali, Bosi (Avviso pubblico): “Aderire a nostra rete è scelta etica”

(Adnkronos) – "Avviso pubblico è una associazione, una rete di enti locali con oltre 500 soci, da Regioni importanti a Comuni piccolissimi. L'etica pubblica è anche scegliere, anche quando si è in difficoltà economiche, di confermare un impegno economico per restare in una rete di legalità e di promozione di cultura della legalità e di contrasto al malaffare e alla corruzione". Lo ha detto Andrea Bosi, vice presidente di Avviso Pubblico, intervenendo a 'Forum Civica – uno sguardo ai valori etici, morali e civici che guidano la pubblica amministrazione', in corso al Monastero di Camaldoli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

