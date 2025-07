Ancora una volta il litorale laziale si conferma un rifugio ideale per le tartarughe marine. Nella notte tra martedì e mercoledì, una Caretta caretta ha scelto la spiaggia del Mami Beach, in località Borgo Sant’Antonio a Fondi (Lt), per deporre ben 78 uova. È il terzo episodio di nidificazione registrato in pochi anni lungo questo tratto di costa, segno di un fenomeno in crescita che sta coinvolgendo tutto il Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’avvistamento è avvenuto all’alba, quando la volontaria Giorgia, impegnata nel pattugliamento giornaliero per conto di Tartalazio, ha notato le caratteristiche tracce lasciate dalla tartaruga sulla sabbia. Da lì è scattata una macchina organizzativa rodata e precisa, a tutela di una delle specie più vulnerabili del Mediterraneo.

La nidificazione: un ritorno che emoziona

Secondo la ricostruzione degli esperti, mamma Caretta Caretta sarebbe approdata sulla spiaggia attorno alla mezzanotte, complice un ambiente privo di luci artificiali e di rumori che spesso scoraggiano questi antichi rettili marini. Dopo aver scavato la buca e deposto le uova, l’esemplare si sarebbe diretto nuovamente verso il mare intorno all’una e mezza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nicola Marrone, responsabile scientifico di Tartalazio, ha sottolineato l’importanza di questi eventi: “Ogni nido è una piccola vittoria per la biodiversità. Stiamo assistendo a un aumento delle nidificazioni lungo la costa laziale, segnale positivo che ci sprona a proseguire con le attività di tutela e sensibilizzazione”. Volontari di Tartalazio al Mami Beach

Protezione del nido e coinvolgimento della comunità

Il team di Tartalazio, dopo un’attenta valutazione delle condizioni ambientali, ha deciso di lasciare il nido nella posizione originaria, spostandolo solo di pochi metri per metterlo al riparo da possibili mareggiate. La zona è stata delimitata e segnalata per evitare calpestii accidentali e sarà monitorata quotidianamente fino alla schiusa, prevista tra la fine di agosto e i primi di settembre.

Determinante la collaborazione dei titolari del Mami Beach e dei bagnanti. “Accogliere un evento simile non è scontato, e invece abbiamo trovato disponibilità e sensibilità”, ha dichiarato il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ringraziando la famiglia Iacovacci per l’ospitalità e la gestione dell’area.

Un fenomeno che riguarda tutto il Lazio

Il caso di Fondi si inserisce in un trend più ampio che da circa cinque anni interessa le coste laziali. Lungo il litorale sono sempre più frequenti le segnalazioni di nidificazione di Caretta caretta, specie minacciata che trova nelle spiagge mediterranee gli unici luoghi adatti per deporre le uova. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un altro nido, individuato nei giorni scorsi a Terracina, è stato trasferito nella Zona Speciale di Conservazione di Capratica, un’area allestita appositamente da Tartalazio per ospitare uova deposte in ambienti considerati poco sicuri. Volontari di Tartalazio intervengono sul nido

Attesa per la schiusa: “Rispettiamo la spiaggia”

Mentre i volontari si alternano nei turni di sorveglianza, il messaggio è chiaro: massimo rispetto per l’habitat naturale. “Invitiamo residenti e turisti a evitare luci forti di notte, a non avvicinarsi all’area protetta e a mantenere comportamenti responsabili per non compromettere la riuscita della schiusa”, ricordano da Tartalazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Se tutto andrà come previsto, tra circa 60 giorni una nuova generazione di piccole tartarughe prenderà la via del mare, rinnovando il ciclo vitale di una specie che ha bisogno del contributo di tutti per continuare a popolare i nostri mari.

© Riproduzione riservata