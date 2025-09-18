Epos Bistrot raddoppia: da sabato 20 settembre a cena si va in Barrique, cuore di Poggio Le Volpi

Un ristorante capace di unire comodità e bellezza, radicato nel cuore dei Castelli Romani: Epos Bistrot a Monte Porzio Catone inaugura l’autunno con una novità attesa. Dal 20 settembre, la cena si sposta nella suggestiva sala Barrique, con un menu che esalta la stagionalità, la carne alla griglia e una carta vini che pesca il meglio dai vigneti Poggio Le Volpi e dalle più prestigiose etichette italiane e internazionali.

Epos Bistrot: tra i vigneti e la Capitale

Arrivare a Epos Bistrot è semplice e immediato: basta uscire dal casello autostradale di Monte Porzio Catone e subito ci si ritrova immersi in un paesaggio che non ha eguali, con le colline coltivate a vite della tenuta Poggio Le Volpi che incorniciano la struttura e, sullo sfondo, Roma che scintilla in lontananza.

È proprio questa doppia prospettiva – la vigna sotto casa e la capitale all’orizzonte – a rendere così speciale l’esperienza. Un ambiente curato nei dettagli, elegante senza formalismi, in grado di coniugare praticità di accesso e bellezza paesaggistica.

Da sabato 20 settembre, cena in Barrique

La novità che inaugura la stagione autunnale è la cena in Barrique, a partire da sabato 20 settembre. La sala, ricavata dalla cantina delle barrique, diventa cornice ideale per un’esperienza serale più raccolta e scenografica.

Il menu curato dall'ottimo chef Fabio Della Lana, cresciuto proprio in azienda, è pensato per seguire i ritmi delle stagioni, con piatti che parlano la lingua del territorio reinterpretata con eleganza. Protagonista assoluta la carne alla griglia, proposta in diversi tagli e frollature, dalle razze italiane come Chianina e Marchigiana fino alle selezioni internazionali di Angus e Black Angus.

Vini Poggio Le Volpi e grandi etichette

Sedersi a tavola da Epos Bistrot significa immergersi in un viaggio nel vino. La carta valorizza i prodotti della casa, i vini firmati Poggio Le Volpi, espressione autentica del territorio dei Castelli Romani, accanto a una scelta curatissima di etichette italiane e internazionali.

Una proposta pensata non solo per accompagnare i piatti, ma per guidare l'ospite in un percorso sensoriale che parte dal bicchiere e si intreccia con i sapori della cucina.

Accoglienza e servizio: l’altro segreto del successo

Non è solo la location a rendere memorabile una cena da Epos Bistrot. Il servizio di sala, sempre più apprezzato dalla clientela, completa l’esperienza. Accoglienza attenta, disponibilità e competenza nel raccontare i piatti e i vini creano un clima che mette l’ospite al centro, con naturalezza e cura.

Non si tratta soltanto di mangiare e bere bene, ma di sentirsi accompagnati lungo tutto il percorso, dal primo brindisi al dolce finale.

Perché scegliere Epos Bistrot

Comodità di accesso: a due passi dal casello autostradale, senza rinunciare al fascino dei vigneti.

Vista unica: le colline di Poggio Le Volpi e Roma sullo sfondo.

Qualità dei prodotti: carne selezionata e piatti stagionali curati.

Cantina d’eccellenza: vini Poggio Le Volpi e un’ampia selezione nazionale e internazionale.

Accoglienza autentica: un servizio che rende ogni cena un’esperienza completa.

Informazioni utili

Epos Bistrot – Poggio Le Volpi

Indirizzo: Via Fontana Candida 3, 00078 Monte Porzio Catone (RM)

Orari:

Martedì – Sabato: pranzo e cena

Domenica: pranzo

Lunedì: chiuso

Telefono: +39 06 944 82 683

Sito ufficiale: eposbistrot.it

Cantina: Poggio Le Volpi