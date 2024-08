“Era un uomo del ‘900, un patriarca”: Mike Bongiorno, il figlio è un fiume in piena | Tutta la verità sul compianto showman

Sono trascorsi quasi 15 anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, il leggendario re del quiz televisivo. Il figlio lo racconta nei dettagli

Se n’è andato a settembre del 2009 lasciando un vuoto incolmabile tra le diverse generazioni dei suoi fan. Mike Bongiorno ci ha lasciato a 85 anni compiuti e vissuti da autentico mattatore della televisione italiana. Una leggenda, un’icona del mondo dello spettacolo e in particolare del game show.

Per tutti, da sempre, il conduttore italoamericano è stato il vero e unico re del quiz. Un format che nel lontano 1954 importò direttamente dagli Stati Uniti, il suo paese di origine. Ed è proprio dalla TV americana che Mike prese spunto per lanciare in Italia programmi che hanno fatto la storia della RAI.

Dal mitico “Lascia o Raddoppia“, che ottenne ascolti esagerati a metà degli anni cinquanta, passando per “Rischiatutto“, un altro game show leggendario andato in onda nei primi anni settanta. Per finire con il passaggio dalla RAI a Mediaset che ha segnato l’ultimo segmento della sua straordinaria carriera.

A distanza di quindici anni dalla sua scomparsa è il suo primogenito, Michele Bongiorno, a svelarci particolari inediti sulla figura del padre. Un padre sì affettuoso ma che a quanto pare, pur amando oltremisura i suoi figli, non ha mai fatto della presenza in famiglia il suo punto di forza.

Mike Bongiorno, il ricordo accorato del figlio: particolari da brividi

Michele Bongiorno porta il nome del padre nella sua traduzione italiana e già questo per lui è un motivo di orgoglio. Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, il primogenito del re del quiz ha svelato molti dettagli legati alla figura del suo celebre papà.

“Avere Mike Bongiorno come padre è stata ed è tutt’ora un’eredità ingombrante. Non ci ha mai dato una mano diretta nel nostro lavoro – racconta Bongiorno jr -, seguendo la sua filosofia americana del self made man“.

Mike Bongiorno, un padre non troppo presente: “Ma era un gigante”

In quanto al modo in cui Mike ha svolto il suo ruolo di padre, Michele Bongiorno rivela come non sia mai stato troppo presente nella vita di tutti i giorni: “Era praticamente assente. Lo vedevamo più spesso in TV che a casa, ma nostra madre era sempre presente”.

“Papà era un uomo del ‘900, devoto alla famiglia ma poco coinvolto nella vita quotidiana dei figli. Erano altri tempi però, oggi i padri sono molto più partecipi. Lui era il patriarca che ci ha insegnato valori fondamentali come la serietà, l’umiltà, l’impegno nello sport e il rispetto per gli altri“. Comunque, un autentico gigante.