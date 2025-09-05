Errori medici, arriva lo “scudo penale”: saranno puniti solo per colpa grave. Cosa cambia

Il Consiglio dei ministri, venerdì 4 settembre 2025, ha dato il via libera a un disegno di legge delega che segna una svolta nella responsabilità penale dei medici: la punibilità sarà limitata ai casi di colpa grave, sempre che si sia operato secondo linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alle specificità del caso concreto.

Non si tratta di un’impunità indiscriminata: il medico resta perseguibile per casi gravi, ma il nuovo scudo intende alleggerire i processi legali che troppo spesso si trasformano in ostacoli al buon funzionamento del sistema sanitario.

Cosa cambia per medici e pazienti

Non sparisce la responsabilità , ma si fa più selettiva: solo in presenza di colpa grave si procede penalmente, purché il comportamento sia conforme alle linee guida ufficiali.

, ma si fa più selettiva: solo in presenza di colpa grave si procede penalmente, purché il comportamento sia conforme alle linee guida ufficiali. Rimangono attivi i risarcimenti in sede civile: i pazienti possono sempre ottenere il ristoro dei danni, secondo le regole attuali, e anche il caso di imperizia tecnica (“speciale difficoltà”) esclude la responsabilità del medico salvo dolo o colpa grave.

I criteri valutativi: da contesto operativo a emergenza

Il giudice, nella determinazione del grado di colpa, dovrà considerare una serie di fattori reali e concreti:

scarsità di risorse umane e materiali;

carenze organizzative non evitabili dal professionista;

limiti delle conoscenze scientifiche disponibili;

disponibilità concreta di terapie adeguate;

complessità delle patologie;

ruolo svolto in contesti multidisciplinari;

situazioni di urgenza ed emergenza.

Una innovazione normativa che riconosce la pressione reale a cui è sottoposto il personale sanitario, soprattutto in contesti strutturalmente inefficaci.

Storia dello “scudo penale” e durata temporanea

Lo "scudo penale" non è una novità: introdotto durante l'emergenza pandemica, è stato ripetutamente prorogato attraverso decreti successivi. La sua validità è estesa fino al 31 dicembre 2025.

Ma con quest'ultima delega, la normativa punta a trasformare quella che era una misura eccezionale in una tutela strutturale, per poi definire un sistema nuovo entro il 31 dicembre 2026, con decreti legislativi che riscriveranno le norme su professioni sanitarie e responsabilità professionale.

Obiettivo: arginare la “medicina difensiva” e contenere i costi

La medicina difensiva – prescrizione eccessiva di esami per evitare denunce – impegna risorse stimate in oltre 11 miliardi di euro annui e congestiona le liste d’attesa. Questo scudo mira a dare serenità ai medici e a valorizzare diagnosi e cure centrali per la salute dei cittadini.

Numeri e reazioni dei procedimenti giudiziari a carico dei medici

Solo circa il 3% dei procedimenti giudiziari a carico dei medici si conclude con una condanna; molto elevata invece la percentuale di cause archiviate.

si conclude con una condanna; molto elevata invece la percentuale di cause archiviate. Si registrano circa 15.000 denunce ogni anno , ma la stima è considerata minima. Diverse categorie – ginecologi, cardiochirurghi, chirurgi generali, ortopedici – risultano particolarmente esposte.

, ma la stima è considerata minima. Diverse categorie – ginecologi, cardiochirurghi, chirurgi generali, ortopedici – risultano particolarmente esposte. Reazioni: Cautamente soddisfatto Guido Quici (Cimo-Fesmed): avverte il rischio che, in carenza di chiarezza sulla colpa grave, poco cambi concretamente nei tribunali. Positiva la visione di Filippo Anelli (Fnomceo): “Bene restituire serenità ai camici bianchi”, che ringrazia governo e ministri.



Perché è importante e cosa serve ancora

Il provvedimento interviene su un nodo cruciale: difendere chi lavora in condizioni difficili senza compromettere i diritti dei pazienti. Resta però essenziale:

chiarire cosa si intenda per colpa grave ;

; definire i contenuti attuativi attesi entro la fine del 2026;

accompagnare questa tutela con investimenti veri nella formazione, nei numeri e nella digitalizzazione del SSN.

Il disegno di legge delega approvato il 4 settembre 2025 pone così le basi per una responsabilità medica più realistica, progettata per durare oltre l’emergenza. La sfida ora è trasformarla in un processo che restituisca fiducia ai sanitari e tutela ai pazienti, dentro un quadro chiaro e sostenibile.