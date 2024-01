Eruzione Islanda, lava avanza: evacuazione per Grindavik

(Adnkronos) – Un'eruzione è in corso nel sistema vulcanico di Svartsengi, nel sud-est dell'Islanda, e le autorità hanno ordinato l'evacuazione della città di Grindavik, a circa 70 km a sud-ovest della capitale Reykjavik. L'ordine di evacuazione potrebbe rimanere in vigore per 3 settimane, in base all'evoluzione del quadro. Ai residenti potrebbe essere consentito un rientro temporaneo per recuperare e preservare beni. L'ufficio meteorologico del Paese precisa che si tratta della quinta eruzione nella penisola di Reykjanes dal 2021. Un elicottero della guardia costiera è stato inviato per valutare la situazione, ha riferito la Protezione civile, che ha dichiarato l'emergenza. L'ultima eruzione nella penisola era iniziata nel sistema vulcanico di Svartsengi il 18 dicembre provocando l'evacuazione dei 4mila abitanti della città di Grindavik e la chiusura del centro termale geotermico Blue Lagoon, una popolare località turistica. In quell'occasione Grindavik venne risparmiata dalla lava. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

