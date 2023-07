Esplode deposito di fuochi d’artificio: 9 morti e 115 feriti

(Adnkronos) – E' di almeno nove morti e 115 feriti il bilancio di una esplosione che si è verificata in un deposito di fuochi d'artificio in un mercato del sud della Thailandia, nella città di Sungai Kolok al confine con la Malesia. Lo riporta la Bbc affermando che la deflagrazione potrebbe essere stata causata da lavori di costruzione in corso. Molti negozi, case e abitazioni sono state danneggiate dalle fiamme, le cui immagini sono state condivise sui social media. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

