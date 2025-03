Esplosione a Roma: palazzina crollata a Monteverde

Questa mattina, domenica 23 marzo, una violenta esplosione ha devastato una palazzina di due piani a Roma, nel quartiere Monteverde, in via Vitellia all’incrocio con via Pio Foà, nella zona Gianicolense. L’esplosione, avvenuta intorno alle 8.50, ha causato il crollo dell’edificio, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sul posto sono immediatamente intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia e squadre di soccorso, che hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l’area e verificare la presenza di eventuali vittime.

Un uomo estratto vivo dalle macerie dopo l’esplosione a Monteverde

Tra i momenti più toccanti dell’intervento, il salvataggio di un uomo di circa 50 anni, di origini scozzesi, che è stato trovato vivo sotto le macerie e soccorso al Sant’Eugenio. Al momento non risultano altre persone disperse, ma le verifiche proseguono per assicurarsi che nessuno sia rimasto intrappolato sotto i detriti.

Sicurezza e prevenzione: evacuate le palazzine vicine

Come misura precauzionale, le palazzine immediatamente adiacenti a quella esplosa sono state evacuate per garantire la sicurezza degli abitanti. La rete elettrica è stata isolata per prevenire ulteriori rischi, e l’intera area è stata circoscritta dalle autorità.

Testimonianze drammatiche: “Sembrava una bomba”

I residenti della zona sono ancora sotto shock per l’accaduto. Giovanna, una residente, racconta all’Adnkronos: “Eravamo ancora a letto, quando abbiamo sentito un botto pazzesco, mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non era uno scontro tra macchine o qualcosa del genere, ma che si trattava di un’esplosione. C’era fumo che si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada. Sentivamo solo rumori e sirene”.

Un’altra residente, Liliana, aggiunge: “Saranno state le 8.50, stavo passando l’aspirapolvere quando ho sentito un boato sordo. Sembrava una bomba. I vetri hanno tremato”.

La causa potrebbe essere una fuga di gas

Le autorità stanno indagando per accertare le cause esatte dell’esplosione, ma al momento l’ipotesi più accreditata è quella di una fuga di gas. Tecnici specializzati sono al lavoro per analizzare l’impianto e verificare possibili malfunzionamenti o anomalie. Il sindaco di Roma ha espresso la sua vicinanza alle persone coinvolte e ha garantito il massimo impegno delle istituzioni per far luce sull’accaduto. L’incidente riporta alla mente la fragilità delle strutture urbane e l’importanza della manutenzione costante degli impianti, in particolare quelli legati alla distribuzione del gas.

